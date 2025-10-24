Госдума примет закон об инвестпрограммах в сфере ЖКХ не позднее ноября

https://1prime.ru/20251024/zakonotvorchestvo-863909185.html
ИРКУТСК, 24 окт - ПРАЙМ. Законопроект об обязательности разработки инвестпрограмм, направленных на модернизацию системы тепло- и водоснабжения, будет принят Госдумой не позднее ноября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на главу комитета Госдумы РФ по энергетике Николая Шульгинова. В Иркутской области работают представители комитета Госдумы по энергетике под руководством председателя комитета Николая Шульгинова. В рамках рабочей поездки состоялось посещение Ново-Иркутской ТЭЦ и ТЭЦ-10 в Ангарске, а также склада изъятого нелегального майнингового оборудования. Во время круглого стола с участием депутатов областного парламента, профильных министерств, Федеральной антимонопольной службы, ресурсоснабжающих организаций и научного сообщества были подняты темы влияния майнинга на энергосистему, вопросы тарифного регулирования в электроэнергетике, дефицита электроэнергии, который стал причиной запрета майнинга на части территории Иркутской области. Также рассматривались вопросы, связанные с модернизацией теплоисточников и сетей тепло- и водоснабжения. "Мы готовим ко второму чтению законопроект об обязательности разработки инвестпрограмм в теплоснабжении и водоснабжении, и, что важнее всего, обязательном направлении средств амортизации на строительство и реконструкцию теплоисточников и сетей. Закон будет принят не позднее конца ноября, чтобы в 2026 году субъекты теплоэнергетики смогли войти в новый инвестиционный цикл по новым правилам", – сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Николая Шульгинова. Законопроект поможет нарастить инвестиции в сектор ЖКХ и модернизировать коммунальную инфраструктуру.
