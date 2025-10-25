Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251025/filippo-863923057.html
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине - 25.10.2025, ПРАЙМ
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине
Слова главы Франции Эммануэля Макрона об Украине говорят о его желании продлить конфликт, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T10:47+0300
2025-10-25T10:48+0300
спецоперация на украине
украина
франция
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Слова главы Франции Эммануэля Макрона об Украине говорят о его желании продлить конфликт, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!" — говорится в публикации.В пятницу Макрон заявил, что Франция в ближайшие дни поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://1prime.ru/20251025/starmer-863919098.html
https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863922059.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_149:0:1696:1160_1920x0_80_0_0_2f2b301ba86ec34b5295f9dd8d18368b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, эммануэль макрон, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, НАТО
10:47 25.10.2025 (обновлено: 10:48 25.10.2025)
 
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине

Филиппо раскритиковал заявление Макрона о конфликте на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Слова главы Франции Эммануэля Макрона об Украине говорят о его желании продлить конфликт, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!" — говорится в публикации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии
08:54
В пятницу Макрон заявил, что Франция в ближайшие дни поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе
10:18
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯЭммануэль МакронНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала