"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине
2025-10-25T10:47+0300
2025-10-25T10:47+0300
2025-10-25T10:48+0300
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Слова главы Франции Эммануэля Макрона об Украине говорят о его желании продлить конфликт, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!" — говорится в публикации.В пятницу Макрон заявил, что Франция в ближайшие дни поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине
