Сенат Франции пообещал восстановить пенсионную реформу при ее остановке - 25.10.2025, ПРАЙМ
Сенат Франции пообещал восстановить пенсионную реформу при ее остановке
2025-10-25T20:14+0300
2025-10-25T20:14+0300
мировая экономика
франция
эммануэль макрон
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Сенат (верхняя палата парламента) Франции восстановит пенсионную реформу в рамках пересмотра бюджета социального обеспечения на 2026 год, если национальное собрание (нижняя палата парламента) проголосует за ее приостановку, заявил председатель верхней палаты Жерар Ларше. Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что предложит парламенту приостановить пенсионную реформу до следующих президентских выборов для ее доработки, что стало компромиссом с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия правительству. "Сенат восстановит пенсионную реформу. Мы голосуем за нее уже пять лет. Я напоминаю, что отказ от нее означает дефицит в 30 миллиардов евро в 2035 году", - заявил Ларше в интервью газете Parisien. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече со сторонниками в Елисейском дворце, что компромисс в виде приостановления пенсионной реформы был необходим "для обеспечения стабильности" в стране. Вместе с тем Лекорню отметил ранее, что приостановка реализации пенсионной реформы ради самой приостановки бессмысленна. Как пояснил премьер, этот период должен быть посвящен тому, чтобы на основе доверия выстроить новые решения. До этого телеканал BFMTV сообщал, что многие депутаты, которые в 2023 году поддержали принятие реформы в обход голосования в парламенте, столкнулись с резкой критикой, угрозами и даже насилием. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам.
франция
мировая экономика, франция, эммануэль макрон
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
20:14 25.10.2025
 
Сенат Франции пообещал восстановить пенсионную реформу при ее остановке

Глава сената Франции обещает восстановить реформу пенсий, если нацсобрание ее приостановит

© fotolia.com / illustrez-vousФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Сенат (верхняя палата парламента) Франции восстановит пенсионную реформу в рамках пересмотра бюджета социального обеспечения на 2026 год, если национальное собрание (нижняя палата парламента) проголосует за ее приостановку, заявил председатель верхней палаты Жерар Ларше.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что предложит парламенту приостановить пенсионную реформу до следующих президентских выборов для ее доработки, что стало компромиссом с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия правительству.
"Сенат восстановит пенсионную реформу. Мы голосуем за нее уже пять лет. Я напоминаю, что отказ от нее означает дефицит в 30 миллиардов евро в 2035 году", - заявил Ларше в интервью газете Parisien.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече со сторонниками в Елисейском дворце, что компромисс в виде приостановления пенсионной реформы был необходим "для обеспечения стабильности" в стране.
Вместе с тем Лекорню отметил ранее, что приостановка реализации пенсионной реформы ради самой приостановки бессмысленна. Как пояснил премьер, этот период должен быть посвящен тому, чтобы на основе доверия выстроить новые решения.
До этого телеканал BFMTV сообщал, что многие депутаты, которые в 2023 году поддержали принятие реформы в обход голосования в парламенте, столкнулись с резкой критикой, угрозами и даже насилием.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам.
Экономист призвал заморозить пенсионную реформу во Франции
14 октября, 00:20
 
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
 
 
