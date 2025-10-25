Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ не будет просить ослабления санкций США - 25.10.2025
Глава РФПИ не будет просить ослабления санкций США
экономика
сша
рф
кирилл дмитриев
дональд трамп
мария захарова
минфин сша
роснефть
лукойл
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе встреч в США не будет просить ослабления санкций. В пятницу Дмитриев объявил, что прибыл в США. "Нет. Диалог важен, только через диалог можно разрешить конфликт. Думаю, важно понимать российскую позицию, российские обеспокоенности в сфере безопасности. Санкции не такое большое дело", - заявил Дмитриев в интервью СNN о теме предстоящих контактов. Так он ответил на вопрос, будет ли на своих встречах с представителями США просить ослабления введенных на этой неделе администрацией Дональда Трампа санкций. Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Глава РФПИ не будет просить ослабления санкций США

