В Киеве возник масштабный пожар - 25.10.2025
В Киеве возник масштабный пожар
2025-10-25T10:48+0300
2025-10-25T10:48+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Масштабный пожар произошел в Киеве после сообщений о ночных взрывах, сообщает в субботу агентство УНИАН. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в украинской столице. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН, в настоящий момент "в Киеве бушует масштабный пожар". Как сообщает украинское издание "Страна.ua", ночью на левом берегу в Киеве был мощный взрыв, после которого начался пожар.
10:48 25.10.2025
 
В Киеве возник масштабный пожар

В Киеве после ночных взрывов начался масштабный пожар

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Масштабный пожар произошел в Киеве после сообщений о ночных взрывах, сообщает в субботу агентство УНИАН.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в украинской столице.
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН, в настоящий момент "в Киеве бушует масштабный пожар".
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", ночью на левом берегу в Киеве был мощный взрыв, после которого начался пожар.
 
