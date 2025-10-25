В Киеве возник масштабный пожар

https://1prime.ru/20251025/kiev-863923169.html

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Масштабный пожар произошел в Киеве после сообщений о ночных взрывах, сообщает в субботу агентство УНИАН. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в украинской столице. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН, в настоящий момент "в Киеве бушует масштабный пожар". Как сообщает украинское издание "Страна.ua", ночью на левом берегу в Киеве был мощный взрыв, после которого начался пожар.

