В ГД прокомментировали поставку ВСУ Mirage, снятых с вооружения

В ГД прокомментировали поставку ВСУ Mirage, снятых с вооружения - 25.10.2025, ПРАЙМ

В ГД прокомментировали поставку ВСУ Mirage, снятых с вооружения

Передаваемые Украине французские истребители Mirage сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, такое мнение выразил в беседе с РИА... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T14:23+0300

2025-10-25T14:23+0300

2025-10-25T14:23+0300

спецоперация на украине

россия

франция

украина

париж

эммануэль макрон

госдума

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. Передаваемые Украине французские истребители Mirage сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи "коалиции желающих" заявил, что Франция "в ближайшие дни" поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. "Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари. Несмотря на скорость и частичную малозаметность, проблемой для российской ПВО они не являются и внести какой-то перевес на поле боя не смогут", - считает Ивлев. По его словам, летно-технические характеристики этой техники давно известны, меры противодействия выработаны и успешно применяются. "А вот французские инструкторы, техники, операторы и механики, обеспечивающие подготовку матчасти и ввод полетных заданий против городов и сел России, являются законной целью для армии России. Поэтому Макрону перед поставками вооружений надо спросить у жителей Марселя, Бордо или Лиона, согласны ли они с похоронами своих сородичей, погибших из-за капризов Парижа на Украине", - сказал депутат.

франция

украина

париж

россия, франция, украина, париж, эммануэль макрон, госдума, в мире