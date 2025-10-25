Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД прокомментировали поставку ВСУ Mirage, снятых с вооружения - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251025/mirage-863927805.html
В ГД прокомментировали поставку ВСУ Mirage, снятых с вооружения
В ГД прокомментировали поставку ВСУ Mirage, снятых с вооружения - 25.10.2025, ПРАЙМ
В ГД прокомментировали поставку ВСУ Mirage, снятых с вооружения
Передаваемые Украине французские истребители Mirage сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, такое мнение выразил в беседе с РИА... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T14:23+0300
2025-10-25T14:23+0300
спецоперация на украине
россия
франция
украина
париж
эммануэль макрон
госдума
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0c/852774687_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_5f01f816f6c7a4f9979d2b7ac1a2fd16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. Передаваемые Украине французские истребители Mirage сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи "коалиции желающих" заявил, что Франция "в ближайшие дни" поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. "Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари. Несмотря на скорость и частичную малозаметность, проблемой для российской ПВО они не являются и внести какой-то перевес на поле боя не смогут", - считает Ивлев. По его словам, летно-технические характеристики этой техники давно известны, меры противодействия выработаны и успешно применяются. "А вот французские инструкторы, техники, операторы и механики, обеспечивающие подготовку матчасти и ввод полетных заданий против городов и сел России, являются законной целью для армии России. Поэтому Макрону перед поставками вооружений надо спросить у жителей Марселя, Бордо или Лиона, согласны ли они с похоронами своих сородичей, погибших из-за капризов Парижа на Украине", - сказал депутат.
франция
украина
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0c/852774687_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_9a7000487a8086c11514a28df74dc225.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, украина, париж, эммануэль макрон, госдума, в мире
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Париж, Эммануэль Макрон, Госдума, В мире
14:23 25.10.2025
 
В ГД прокомментировали поставку ВСУ Mirage, снятых с вооружения

Депутат Ивлев: поставка снятых с вооружения Mirage не даст ВСУ перевеса на поле боя

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИстребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000 - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Истребитель Mirage 2000. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. Передаваемые Украине французские истребители Mirage сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи "коалиции желающих" заявил, что Франция "в ближайшие дни" поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
"Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари. Несмотря на скорость и частичную малозаметность, проблемой для российской ПВО они не являются и внести какой-то перевес на поле боя не смогут", - считает Ивлев.
По его словам, летно-технические характеристики этой техники давно известны, меры противодействия выработаны и успешно применяются.
"А вот французские инструкторы, техники, операторы и механики, обеспечивающие подготовку матчасти и ввод полетных заданий против городов и сел России, являются законной целью для армии России. Поэтому Макрону перед поставками вооружений надо спросить у жителей Марселя, Бордо или Лиона, согласны ли они с похоронами своих сородичей, погибших из-за капризов Парижа на Украине", - сказал депутат.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯФРАНЦИЯУКРАИНАПарижЭммануэль МакронГосдумаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала