Петро опроверг обвинения США в рекордном производстве кокаина в Колумбии

МЕХИКО, 25 окт - ПРАЙМ. Утверждения США о рекордном уровне производства кокаина в Колумбии при нынешнем правительстве не соответствуют действительности и служат оправданием произвольных санкций, заявил президент Колумбии Густаво Петро. Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций против президента Колумбии, его супруги Вероники Алькосер, сына Николаса и министра внутренних дел Армандо Бенедетти по решению президента Дональда Трампа "для защиты США и борьбы с наркотрафиком". Глава минфина США Скотт Бессент пояснил, что с приходом Петро к власти производство кокаина достигло рекордного уровня, наводнив США и отравляя американцев. По его словам, колумбийский лидер позволил наркокартелям процветать и отказался пресекать их деятельность. Петро в свою очередь назвал эти меры правительства США "произволом, характерным для режима угнетения". "Заявления минфина США - ложь... При моём правительстве производство кокаина не выросло, а наоборот: мы изъяли больше кокаина, чем когда-либо прежде в истории", - написал Петро в своём блоге в соцсети X. По словам главы государства, рост площадей под кокаиновые плантации пришёлся на предыдущую администрацию, когда при президенте Иване Дуке они достигли 230 тысяч гектаров. "При моём правительстве, после ежегодных темпов роста в 42%, удалось сократить эти показатели до 13% в 2022 году, до 9% в 2023 году и до 3% в 2024 году", - уточнил он. Из 260 тысяч гектаров коки, которые произрастали в Колумбии в 2024 году, как подчеркнул Петро, около 80 тысяч гектаров были заброшены более трёх лет назад, и ещё 22 тысячи замещены фермерами на легальные сельскохозяйственные культуры.

