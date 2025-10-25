https://1prime.ru/20251025/rumyniya-863915679.html
Президент Румынии убежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"
Президент Румынии убежал от протестующих под крики "убирайся на Украину" - 25.10.2025, ПРАЙМ
Президент Румынии убежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"
Группа протестующих в Яссах обратилась к президенту Румынии Никушору Дану с требованием отправиться на Украину, что заставило его сбежать от них, сообщает... | 25.10.2025
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Группа протестующих в Яссах обратилась к президенту Румынии Никушору Дану с требованием отправиться на Украину, что заставило его сбежать от них, сообщает журнал Agora Press. Этот инцидент произошёл, когда президент посетил Национальный театр в Яссах. "При входе в здание главу государства встретили десятки протестующих. Они скандировали "позор!", "предатель! "" и "убирайся на Украину!", а один из мужчин крикнул ему: "Вы самый слабый президент", — говорится в материале. Журнал отмечает, что Дан воздержался от ответных заявлений. Вместо этого он сделал приветственный жест в виде римского салюта и поспешно направился внутрь театра. "В ответ Никушор Дан помахал протестующим, не сделав никаких заявлений, а затем поспешил в здание", — уточняет издание. В начале октября было сообщено RT, что Никушор Дан оказался в неловкой ситуации, запутавшись перед церемониальным караулом на официальном мероприятии. Пользователи соцсетей, где видео с этим инцидентом получило распространение, сравнили Дана с бывшим президентом США Джо Байденом, который также становился объектом шуток из-за подобных казусов на публике.
