Президент Румынии убежал от протестующих под крики "убирайся на Украину" - 25.10.2025
Президент Румынии убежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"
Президент Румынии убежал от протестующих под крики "убирайся на Украину" - 25.10.2025
Президент Румынии убежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"
Группа протестующих в Яссах обратилась к президенту Румынии Никушору Дану с требованием отправиться на Украину, что заставило его сбежать от них, сообщает... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T07:08+0300
2025-10-25T07:08+0300
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Группа протестующих в Яссах обратилась к президенту Румынии Никушору Дану с требованием отправиться на Украину, что заставило его сбежать от них, сообщает журнал Agora Press. Этот инцидент произошёл, когда президент посетил Национальный театр в Яссах. "При входе в здание главу государства встретили десятки протестующих. Они скандировали "позор!", "предатель! "" и "убирайся на Украину!", а один из мужчин крикнул ему: "Вы самый слабый президент", — говорится в материале. Журнал отмечает, что Дан воздержался от ответных заявлений. Вместо этого он сделал приветственный жест в виде римского салюта и поспешно направился внутрь театра. "В ответ Никушор Дан помахал протестующим, не сделав никаких заявлений, а затем поспешил в здание", — уточняет издание. В начале октября было сообщено RT, что Никушор Дан оказался в неловкой ситуации, запутавшись перед церемониальным караулом на официальном мероприятии. Пользователи соцсетей, где видео с этим инцидентом получило распространение, сравнили Дана с бывшим президентом США Джо Байденом, который также становился объектом шуток из-за подобных казусов на публике.
07:08 25.10.2025
 
Президент Румынии убежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"

Agora: президент Румынии скрылся от протестующих под призывы об Украине

© Public Domain/ Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
Флаг Румынии. Архивное фото
© Public Domain/ Arlington National Cemetery
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Группа протестующих в Яссах обратилась к президенту Румынии Никушору Дану с требованием отправиться на Украину, что заставило его сбежать от них, сообщает журнал Agora Press.
Этот инцидент произошёл, когда президент посетил Национальный театр в Яссах.
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В Румынии создадут центр искусственного интеллекта
12 октября, 10:54
"При входе в здание главу государства встретили десятки протестующих. Они скандировали "позор!", "предатель! "" и "убирайся на Украину!", а один из мужчин крикнул ему: "Вы самый слабый президент", — говорится в материале.
Журнал отмечает, что Дан воздержался от ответных заявлений. Вместо этого он сделал приветственный жест в виде римского салюта и поспешно направился внутрь театра.
"В ответ Никушор Дан помахал протестующим, не сделав никаких заявлений, а затем поспешил в здание", — уточняет издание.
Мэр Бухареста и кандидат в президенты Румынии Никушор Дан - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
СМИ: президент Румынии попал в неприятную ситуацию перед караулом
2 октября, 07:45
В начале октября было сообщено RT, что Никушор Дан оказался в неловкой ситуации, запутавшись перед церемониальным караулом на официальном мероприятии.
Пользователи соцсетей, где видео с этим инцидентом получило распространение, сравнили Дана с бывшим президентом США Джо Байденом, который также становился объектом шуток из-за подобных казусов на публике.
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Президент Румынии: украинский агросектор не соответствует стандартам ЕС
1 октября, 12:05
 
