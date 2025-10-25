Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали санкции США против российских энергокомпаний - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251025/sanktsii-863929792.html
В Госдуме прокомментировали санкции США против российских энергокомпаний
В Госдуме прокомментировали санкции США против российских энергокомпаний - 25.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали санкции США против российских энергокомпаний
Мир не сможет обойтись без российских энергоносителей, как бы того не хотелось различным злопыхателям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T15:54+0300
2025-10-25T15:54+0300
энергетика
россия
сша
севастополь
рф
владимир путин
госдума
роснефть
лукойл
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d18ca0ad6715e39d05644382432527c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. Мир не сможет обойтись без российских энергоносителей, как бы того не хотелось различным злопыхателям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет санкций. Президент России Владимир Путин назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран. Ранее Европейский союз принял 19-й пакет санкций против России. "Нефти в мире не так много, чтобы убрать с рынка российские энергоносители, как бы того не хотелось различным злопыхателям. Если мы прекратим поставки, то очень скоро выстроятся очереди у заправок с заоблачными ценами, что явно пойдет не на пользу европейскому сообществу и американскому", - сказал Белик. По его словам, западным странам нужно не санкции вводить против российских энергокомпаний, а понять, что для урегулирования украинского конфликта достаточно, чтобы Россия получила необходимые гарантии безопасности. "И хочу заметить, никто Украину уничтожать не собирается. Ей достаточно выполнить наши условия. И она дальше будет развиваться как страна. Но точно без Зеленского", - сказал депутат.
сша
севастополь
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880298_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e636ce6072b2de878532b1bb7c47eee4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, севастополь, рф, владимир путин, госдума, роснефть, лукойл, санкции против рф
Энергетика, РОССИЯ, США, СЕВАСТОПОЛЬ, РФ, Владимир Путин, Госдума, Роснефть, Лукойл, санкции против РФ
15:54 25.10.2025
 
В Госдуме прокомментировали санкции США против российских энергокомпаний

Депутат Госдумы Белик: мир не сможет обойтись без российских энергоносителей

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов в Вашингтоне
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Здание Министерства финансов в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. Мир не сможет обойтись без российских энергоносителей, как бы того не хотелось различным злопыхателям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет санкций. Президент России Владимир Путин назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран. Ранее Европейский союз принял 19-й пакет санкций против России.
"Нефти в мире не так много, чтобы убрать с рынка российские энергоносители, как бы того не хотелось различным злопыхателям. Если мы прекратим поставки, то очень скоро выстроятся очереди у заправок с заоблачными ценами, что явно пойдет не на пользу европейскому сообществу и американскому", - сказал Белик.
По его словам, западным странам нужно не санкции вводить против российских энергокомпаний, а понять, что для урегулирования украинского конфликта достаточно, чтобы Россия получила необходимые гарантии безопасности.
"И хочу заметить, никто Украину уничтожать не собирается. Ей достаточно выполнить наши условия. И она дальше будет развиваться как страна. Но точно без Зеленского", - сказал депутат.
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАСЕВАСТОПОЛЬРФВладимир ПутинГосдумаРоснефтьЛукойлсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала