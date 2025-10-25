Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США подготовили новые санкции против российской экономики, пишет Reuters - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251025/sanktsii-863929964.html
США подготовили новые санкции против российской экономики, пишет Reuters
США подготовили новые санкции против российской экономики, пишет Reuters - 25.10.2025, ПРАЙМ
США подготовили новые санкции против российской экономики, пишет Reuters
США подготовили проект новых санкций против экономики РФ и введут их, если Москва не завершит конфликт на Украине, утверждает агентство Reuters со ссылкой на... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T15:57+0300
2025-10-25T15:58+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
москва
дональд трамп
линдси грэм
владимир путин
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860411565_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_576994cb4e0ad478be39f93858513f0b.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. США подготовили проект новых санкций против экономики РФ и введут их, если Москва не завершит конфликт на Украине, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника и источники. "Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству источник, Трамп, вероятно, выждет "несколько недель", чтобы оценить реакцию России на объявленное в среду введение санкций против "Роснефти" и "Лукойла". По данным агентства, некоторые американские законодатели возобновили попытки добиться рассмотрения давно замороженного двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ. Как сообщил агентству источник, Трамп готов поддержать пакет санкций, однако вряд ли сделает это в октябре. "На прошлой неделе украинские чиновники обратились к США с предложением о новых санкциях. Среди конкретных выдвинутых идей были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы расчёта через американских партнёров", - пишет Рейтер со ссылкой на источники. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20251025/sanktsii-863929792.html
https://1prime.ru/20251024/cnn-863875955.html
сша
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860411565_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7e3999db5f043cea153f61bcb057eafe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, рф, москва, дональд трамп, линдси грэм, владимир путин, роснефть, лукойл
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Владимир Путин, Роснефть, Лукойл
15:57 25.10.2025 (обновлено: 15:58 25.10.2025)
 
США подготовили новые санкции против российской экономики, пишет Reuters

Reuters: США готовят новые санкции против ключевых сфер российской экорномики

© РИА Новости . Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Ворошилов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. США подготовили проект новых санкций против экономики РФ и введут их, если Москва не завершит конфликт на Украине, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника и источники.
"Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок", - говорится в сообщении.
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
В Госдуме прокомментировали санкции США против российских энергокомпаний
15:54
Как сообщил агентству источник, Трамп, вероятно, выждет "несколько недель", чтобы оценить реакцию России на объявленное в среду введение санкций против "Роснефти" и "Лукойла". По данным агентства, некоторые американские законодатели возобновили попытки добиться рассмотрения давно замороженного двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ. Как сообщил агентству источник, Трамп готов поддержать пакет санкций, однако вряд ли сделает это в октябре.
"На прошлой неделе украинские чиновники обратились к США с предложением о новых санкциях. Среди конкретных выдвинутых идей были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы расчёта через американских партнёров", - пишет Рейтер со ссылкой на источники.
Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Белый дом, Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
CNN: в Белом доме удивлены скоростью введения санкций против России
Вчера, 09:58
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАРФМОСКВАДональд ТрампЛиндси ГрэмВладимир ПутинРоснефтьЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала