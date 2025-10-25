https://1prime.ru/20251025/skfo-863922622.html

На развитие туризма в СКФО направят 12 миллиардов рублей

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Правительство направит более 12 миллиардов рублей на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 12 миллиардов рублей будет направлено в 2025–2027 годах на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства уже зарезервированы в федеральном бюджете и пойдут на создание объектов туристической и горнолыжной инфраструктуры на склонах Главного Кавказского хребта, в том числе канатных дорог, горнолыжных трасс, систем искусственного снегообразования, противооползневых, противолавинных и других защитных сооружений. Как отметил Мишустин на заседании правительства 23 октября, принятое решение поможет активнее развивать территорию, делать ее более привлекательной для инвесторов, чтобы создавать там десятки километров новых трасс, наращивать мощности гостиниц, кафе и ресторанов. "Надо максимально задействовать уникальные преимущества всего Северного Кавказа, чтобы формировать комфортные условия для разнообразного отдыха. Это привлечет путешественников не только из нашей страны, но и из‑за рубежа", – подчеркнул глава кабмина.

