https://1prime.ru/20251025/spetsoperatsiya-863921490.html

Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"

Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр" - 25.10.2025, ПРАЙМ

Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки "Центр" на красноармейском направлении и... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T10:15+0300

2025-10-25T10:15+0300

2025-10-25T10:15+0300

спецоперация на украине

россия

рф

валерий герасимов

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863263000_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_4784263dcde37302aaf83ecf07a00d6d.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки "Центр" на красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности, добавили в министерстве обороны России. "В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия", - подчеркнули в Минобороны РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, валерий герасимов, минобороны рф