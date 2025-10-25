Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
Спецоперация на Украине
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки "Центр" на красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности, добавили в министерстве обороны России. "В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия", - подчеркнули в Минобороны РФ.
10:15 25.10.2025
 
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки "Центр" на красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности, добавили в министерстве обороны России.
"В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия", - подчеркнули в Минобороны РФ.
 
