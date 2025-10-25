https://1prime.ru/20251025/spetsoperatsiya-863921490.html
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
2025-10-25T10:15+0300
спецоперация на украине
россия
рф
валерий герасимов
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863263000_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_4784263dcde37302aaf83ecf07a00d6d.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки "Центр" на красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности, добавили в министерстве обороны России. "В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия", - подчеркнули в Минобороны РФ.
россия, рф, валерий герасимов, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Минобороны РФ
