Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии
Политик Мема: Стармер заявлением об Украине приблизил ядерную войну
© Фото : No 10 Downing Street/Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
"Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна "коалиция желающих". Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту", — говорится в публикации.
Мема считает, что украинский конфликт выход из под контроля.
В пятницу в заявлении Даунинг-стрит говорилось, что Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.
