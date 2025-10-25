https://1prime.ru/20251025/starmer-863919098.html

Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии

Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии - 25.10.2025, ПРАЙМ

Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии

Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T08:54+0300

2025-10-25T08:54+0300

2025-10-25T08:54+0300

спецоперация на украине

украина

кир стармер

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304571_0:108:3070:1835_1920x0_80_0_0_dd54946deeb0aaea793bc5088a99a5a7.jpg

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X. "Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна "коалиция желающих". Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту", — говорится в публикации.Мема считает, что украинский конфликт выход из под контроля.В пятницу в заявлении Даунинг-стрит говорилось, что Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.

https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863713653.html

https://1prime.ru/20251018/koshkovich-863661249.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, кир стармер, европа