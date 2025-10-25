Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии - 25.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251025/starmer-863919098.html
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии - 25.10.2025, ПРАЙМ
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии
Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T08:54+0300
2025-10-25T08:54+0300
спецоперация на украине
украина
кир стармер
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304571_0:108:3070:1835_1920x0_80_0_0_dd54946deeb0aaea793bc5088a99a5a7.jpg
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X. "Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна "коалиция желающих". Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту", — говорится в публикации.Мема считает, что украинский конфликт выход из под контроля.В пятницу в заявлении Даунинг-стрит говорилось, что Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.
украина
европа
украина, кир стармер, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Кир Стармер, ЕВРОПА
08:54 25.10.2025
 
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии

Политик Мема: Стармер заявлением об Украине приблизил ядерную войну

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.

"Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна "коалиция желающих". Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту", — говорится в публикации.
Мема считает, что украинский конфликт выход из под контроля.

В пятницу в заявлении Даунинг-стрит говорилось, что Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКир СтармерЕВРОПА
 
 
