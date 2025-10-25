https://1prime.ru/20251025/sud-863932260.html

Суд взыскал с фирмы экс-супруга блогера Лерчек 400 тысяч рублей

Суд взыскал с фирмы экс-супруга блогера Лерчек 400 тысяч рублей - 25.10.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с фирмы экс-супруга блогера Лерчек 400 тысяч рублей

Арбитражный суд Ивановской области взыскал более 400 тысяч рублей с ООО "Леани", учредителем которой является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина)... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T17:39+0300

2025-10-25T17:39+0300

2025-10-25T17:39+0300

бизнес

россия

общество

ивановская область

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863932094_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_1deb2c58dac4431a3184e926e407622a.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ивановской области взыскал более 400 тысяч рублей с ООО "Леани", учредителем которой является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин по иску "Ростелекома" о задолженности по договору аренды, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, взыскатель ПАО "Ростелеком" в лице филиала во Владимирской и Ивановской областях обратился в суд к ООО "Леани" о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору аренды недвижимого имущества в размере 412 тысяч 408,88 рублей и расходов на сумму более 12 тысяч. Суд удовлетворил требования истца полностью. По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, генеральным директором ООО "Леани" является Аркадий Чекалин, он является её учредителем, ему принадлежит 30% доли. Учредителем также является Артём Чекалин, ему принадлежат 70% долей. Основным видом деятельности компании является розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети "Интернет". Дополнительные виды деятельности: оптовая торговля одеждой и обувью, аксессуарами, курьерская деятельность.

https://1prime.ru/20251013/lerchek-863466155.html

ивановская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , ивановская область, ростелеком