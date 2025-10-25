Суд взыскал с фирмы экс-супруга блогера Лерчек 400 тысяч рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-25T17:39+0300
2025-10-25T17:39+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ивановской области взыскал более 400 тысяч рублей с ООО "Леани", учредителем которой является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин по иску "Ростелекома" о задолженности по договору аренды, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, взыскатель ПАО "Ростелеком" в лице филиала во Владимирской и Ивановской областях обратился в суд к ООО "Леани" о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору аренды недвижимого имущества в размере 412 тысяч 408,88 рублей и расходов на сумму более 12 тысяч. Суд удовлетворил требования истца полностью. По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, генеральным директором ООО "Леани" является Аркадий Чекалин, он является её учредителем, ему принадлежит 30% доли. Учредителем также является Артём Чекалин, ему принадлежат 70% долей. Основным видом деятельности компании является розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети "Интернет". Дополнительные виды деятельности: оптовая торговля одеждой и обувью, аксессуарами, курьерская деятельность.
17:39 25.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Артем Чекалин в суде
Блогер Артем Чекалин в суде - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Блогер Артем Чекалин в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ивановской области взыскал более 400 тысяч рублей с ООО "Леани", учредителем которой является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин по иску "Ростелекома" о задолженности по договору аренды, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, взыскатель ПАО "Ростелеком" в лице филиала во Владимирской и Ивановской областях обратился в суд к ООО "Леани" о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору аренды недвижимого имущества в размере 412 тысяч 408,88 рублей и расходов на сумму более 12 тысяч.
Суд удовлетворил требования истца полностью.
По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, генеральным директором ООО "Леани" является Аркадий Чекалин, он является её учредителем, ему принадлежит 30% доли. Учредителем также является Артём Чекалин, ему принадлежат 70% долей.
Основным видом деятельности компании является розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети "Интернет". Дополнительные виды деятельности: оптовая торговля одеждой и обувью, аксессуарами, курьерская деятельность.
Блогер Валерия Чекалина - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Долг блогера Лерчек вырос до 169,13 миллиона рублей
13 октября, 17:48
 
