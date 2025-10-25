https://1prime.ru/20251025/toyota-863917146.html

NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США

NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США - 25.10.2025, ПРАЙМ

NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США

Один из ведущих автопроизводетей Японии, компания Toyota Motor намерена сообщить американскому президенту Дональду Трампу о планах по импорту моделей,... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T08:14+0300

2025-10-25T08:14+0300

2025-10-25T08:16+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

япония

сша

дональд трамп

toyota

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg

ТОКИО, 25 окт – ПРАЙМ. Один из ведущих автопроизводетей Японии, компания Toyota Motor намерена сообщить американскому президенту Дональду Трампу о планах по импорту моделей, произведенных в США, передает телеканал NHK со ссылкой на источники. Визит Трампа в Японию начнется 27 октября и продлится три дня. Сообщается, что в его рамках запланирована встреча с представителями японского бизнеса. По данным телеканала, председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода намерен лично представить этот план американской делегации. Ранее, в среду президент Toyota Motor Кодзи Сато заявил журналистам, что Toyota рассматривает возможность импорта автомобилей, производимых на своих предприятиях в США. Компания изучает, какие именно модели и в каком объёме могут поставляться на японский рынок. При этом Сато признал, что для беспроблемного импорта власти Японии должны способствовать разработке новых технических норм, предполагающих ввоз продукции японских компаний, произведенных в США, без дополнительного тестирования. В начале сентября Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним США будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. Кроме того, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, япония, сша, дональд трамп, toyota, авто