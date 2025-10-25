Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251025/toyota-863917146.html
NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США
NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США - 25.10.2025, ПРАЙМ
NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США
Один из ведущих автопроизводетей Японии, компания Toyota Motor намерена сообщить американскому президенту Дональду Трампу о планах по импорту моделей,... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T08:14+0300
2025-10-25T08:16+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
япония
сша
дональд трамп
toyota
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg
ТОКИО, 25 окт – ПРАЙМ. Один из ведущих автопроизводетей Японии, компания Toyota Motor намерена сообщить американскому президенту Дональду Трампу о планах по импорту моделей, произведенных в США, передает телеканал NHK со ссылкой на источники. Визит Трампа в Японию начнется 27 октября и продлится три дня. Сообщается, что в его рамках запланирована встреча с представителями японского бизнеса. По данным телеканала, председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода намерен лично представить этот план американской делегации. Ранее, в среду президент Toyota Motor Кодзи Сато заявил журналистам, что Toyota рассматривает возможность импорта автомобилей, производимых на своих предприятиях в США. Компания изучает, какие именно модели и в каком объёме могут поставляться на японский рынок. При этом Сато признал, что для беспроблемного импорта власти Японии должны способствовать разработке новых технических норм, предполагающих ввоз продукции японских компаний, произведенных в США, без дополнительного тестирования. В начале сентября Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним США будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. Кроме того, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
япония
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9abd055b9cea29e052a82d71433f217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, япония, сша, дональд трамп, toyota, авто
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, Дональд Трамп, Toyota, Авто
08:14 25.10.2025 (обновлено: 08:16 25.10.2025)
 
NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США

NHK: Toyota намерена сообщить Трампу о планах по импорту произведенных в США авто

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 25 окт – ПРАЙМ. Один из ведущих автопроизводетей Японии, компания Toyota Motor намерена сообщить американскому президенту Дональду Трампу о планах по импорту моделей, произведенных в США, передает телеканал NHK со ссылкой на источники.
Визит Трампа в Японию начнется 27 октября и продлится три дня. Сообщается, что в его рамках запланирована встреча с представителями японского бизнеса. По данным телеканала, председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода намерен лично представить этот план американской делегации.
Ранее, в среду президент Toyota Motor Кодзи Сато заявил журналистам, что Toyota рассматривает возможность импорта автомобилей, производимых на своих предприятиях в США. Компания изучает, какие именно модели и в каком объёме могут поставляться на японский рынок. При этом Сато признал, что для беспроблемного импорта власти Японии должны способствовать разработке новых технических норм, предполагающих ввоз продукции японских компаний, произведенных в США, без дополнительного тестирования.
В начале сентября Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним США будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах.
В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей.
Кроме того, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЯПОНИЯСШАДональд ТрампToyotaАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала