NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США

ТОКИО, 25 окт – ПРАЙМ. Один из ведущих автопроизводетей Японии, компания Toyota Motor намерена сообщить американскому президенту Дональду Трампу о планах по импорту моделей, произведенных в США, передает телеканал NHK со ссылкой на источники. Визит Трампа в Японию начнется 27 октября и продлится три дня. Сообщается, что в его рамках запланирована встреча с представителями японского бизнеса. По данным телеканала, председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода намерен лично представить этот план американской делегации. Ранее, в среду президент Toyota Motor Кодзи Сато заявил журналистам, что Toyota рассматривает возможность импорта автомобилей, производимых на своих предприятиях в США. Компания изучает, какие именно модели и в каком объёме могут поставляться на японский рынок. При этом Сато признал, что для беспроблемного импорта власти Японии должны способствовать разработке новых технических норм, предполагающих ввоз продукции японских компаний, произведенных в США, без дополнительного тестирования. В начале сентября Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним США будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. Кроме того, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
