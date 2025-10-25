https://1prime.ru/20251025/tramp-863915514.html
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
2025-10-25T07:02+0300
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал колумбийского коллегу Густаво Петро наркоторговцем.
"Он торговец наркотиками. Президент Колумбии - наркоторговец", - сказал Трамп журналистам у Белого дома перед вылетом в Азию.
Ранее США ввели санкции против президента Колумбии, его жены и старшего сына.
