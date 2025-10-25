Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем - 25.10.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем - 25.10.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
Президент США Дональд Трамп назвал колумбийского коллегу Густаво Петро наркоторговцем. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T07:02+0300
2025-10-25T07:02+0300
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал колумбийского коллегу Густаво Петро наркоторговцем. "Он торговец наркотиками. Президент Колумбии - наркоторговец", - сказал Трамп журналистам у Белого дома перед вылетом в Азию. Ранее США ввели санкции против президента Колумбии, его жены и старшего сына.
07:02 25.10.2025
 
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем

Трамп назвал президента Колумбии Петро наркоторговцем

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал колумбийского коллегу Густаво Петро наркоторговцем.
"Он торговец наркотиками. Президент Колумбии - наркоторговец", - сказал Трамп журналистам у Белого дома перед вылетом в Азию.
Ранее США ввели санкции против президента Колумбии, его жены и старшего сына.
 
