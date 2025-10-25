https://1prime.ru/20251025/tramp-863935476.html
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти - 25.10.2025, ПРАЙМ
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, поднимет вопрос сокращения закупок российской нефти на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. | 25.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, поднимет вопрос сокращения закупок российской нефти на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. "Возможно, я обсужу это... Возможно, вы уже видели сегодня, что Китай значительно сокращает закупки российской нефти", - заявил Трамп, говоря о том, поднимет ли этот вопрос на предстоящей встрече.
