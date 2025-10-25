https://1prime.ru/20251025/venesuela-863913606.html

Венесуэла осудила санкции США против президента Колумбии

МЕХИКО, 25 окт - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы резко осудило введённые США санкции против президента Колумбии Густаво Петро, членов его семьи и министра внутренних дел Армандо Бенедетти, назвав их незаконными и неоколониальными. Министерство финансов США в пятницу включило Петро, его супругу Веронику Алькосер, сына Николаса Петро и Бенедетти в санкционный список OFAC в рамках программы против лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Петро назвал это решение парадоксальным, учитывая десятилетия его борьбы с наркоторговцами. "Венесуэла категорически отвергает недавнее решение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в отношении президента Густаво Петро, его родственников и других представителей правительства Колумбии, поскольку это незаконные, нелегитимные и неоколониальные действия, нарушающие международное право и Устав ООН", - говорится в заявлении правительства Венесуэлы, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Иван Хиль. В Каракасе подчеркнули, что односторонние ограничительные меры являются формой агрессии и политического давления, недопустимой в многостороннем мире и неоднократно осуждённой на Генеральной ассамблее и в Совете по правам человека ООН, поскольку они посягают на суверенитет и права народов. "Эти действия направлены на криминализацию президента Петро и дестабилизацию Колумбии в рамках стратегии вмешательства и подчинения независимых государств региона", - сказано в тексте документа. Правительство Венесуэлы указало, что Петро - единственный колумбийский лидер, открыто противостоявший наркоторговле и политической мафии, включая структуры, связанные с центрами влияния в США. Каракас назвал санкции актом возмездия и шантажом, совершаемым в интересах транснациональных преступных группировок, которые проникли в структуры власти в Вашингтоне. "Венесуэла требует немедленного прекращения этих принудительных практик, противоречащих международному праву, и призывает правительства и народы Латинской Америки и Карибского бассейна защитить суверенитет и достоинство нашего региона перед лицом любой формы вмешательства", - заявило правительство боливарианской республики.

