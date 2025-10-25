https://1prime.ru/20251025/vsu-863934517.html

"Постоянная ложь". Депутат Рады обвинила Сырского в сокрытии провалов ВСУ

Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла резкой критике заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о "продвижении" украинской армии. | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T21:16+0300

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла резкой критике заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о "продвижении" украинской армии. Её комментарий опубликовало издание Страна.ua."У Сырского всё скатилось к постоянной лжи об “освобождении” отдельных населённых пунктов. И снова в этих ложных отчетах фигурируют ручные штурмовые части Главкома", — отметила депутат.Безуглая подчеркнула, что, вопреки официальным заявлениям, российская армия продвигается по нескольким направлениям, включая районы Купянска, Покровска и Константиновки. По её словам, украинская армия теряет "последние рубежи обороны".Ранее Владимир Путин указывал, что ВСУ утратили способность к наступательным операциям и теперь лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения для "затыкания дыр" на фронте.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также сообщал, что весной и летом украинская сторона понесла значительные потери, пытаясь замедлить российское продвижение. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

