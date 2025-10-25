Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Постоянная ложь". Депутат Рады обвинила Сырского в сокрытии провалов ВСУ - 25.10.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Постоянная ложь". Депутат Рады обвинила Сырского в сокрытии провалов ВСУ
Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла резкой критике заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о "продвижении" украинской армии. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T21:16+0300
2025-10-25T21:21+0300
в мире
константиновка
москва
владимир путин
валерий герасимов
вс рф
рада
всу
спецоперация на украине
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла резкой критике заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о "продвижении" украинской армии. Её комментарий опубликовало издание Страна.ua."У Сырского всё скатилось к постоянной лжи об “освобождении” отдельных населённых пунктов. И снова в этих ложных отчетах фигурируют ручные штурмовые части Главкома", — отметила депутат.Безуглая подчеркнула, что, вопреки официальным заявлениям, российская армия продвигается по нескольким направлениям, включая районы Купянска, Покровска и Константиновки. По её словам, украинская армия теряет "последние рубежи обороны".Ранее Владимир Путин указывал, что ВСУ утратили способность к наступательным операциям и теперь лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения для "затыкания дыр" на фронте.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также сообщал, что весной и летом украинская сторона понесла значительные потери, пытаясь замедлить российское продвижение. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
21:16 25.10.2025 (обновлено: 21:21 25.10.2025)
 
"Постоянная ложь". Депутат Рады обвинила Сырского в сокрытии провалов ВСУ

Страна.ua: Безуглая раскритиковала главкома ВСУ за недостоверные заявления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подвергла резкой критике заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о "продвижении" украинской армии. Её комментарий опубликовало издание Страна.ua.
"У Сырского всё скатилось к постоянной лжи об “освобождении” отдельных населённых пунктов. И снова в этих ложных отчетах фигурируют ручные штурмовые части Главкома", — отметила депутат.
В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу в школе
15:51
Безуглая подчеркнула, что, вопреки официальным заявлениям, российская армия продвигается по нескольким направлениям, включая районы Купянска, Покровска и Константиновки. По её словам, украинская армия теряет "последние рубежи обороны".
Ранее Владимир Путин указывал, что ВСУ утратили способность к наступательным операциям и теперь лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения для "затыкания дыр" на фронте.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также сообщал, что весной и летом украинская сторона понесла значительные потери, пытаясь замедлить российское продвижение. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:56
 
