"Нужна война". В Европе раскрыли причины затягивания конфликта на Украине
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Европа осознанно способствует продолжению конфликта на Украине ради собственной выгоды, утверждает издание L'Antidiplomatico."Если НАТО не воюет, у неё не остаётся оправданий, на что уходят деньги. Ей нужна война, чтобы оправдывать собственное существование", — говорится в статье.По данным издания, договорённость о мире могла быть достигнута через несколько месяцев после начала конфликта, однако НАТО воспрепятствовала этому, стремясь испытать новые вооружения и укрепить свои позиции.Авторы публикации подчеркивают, что именно такая политика подтолкнула Дональда Трампа дистанцироваться от участия в финансировании Украины.Кроме того, в материале отмечается, что европейские государства продолжают демонстрировать видимость миротворческих инициатив, хотя в действительности заинтересованы в затягивании противостояния.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако ответа на инициативу Москвы по созданию трёх рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов до сих пор не поступило.Также Владимир Зеленский отклонил приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
