Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нужна война". В Европе раскрыли причины затягивания конфликта на Украине - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251025/zapad-863934815.html
"Нужна война". В Европе раскрыли причины затягивания конфликта на Украине
"Нужна война". В Европе раскрыли причины затягивания конфликта на Украине - 25.10.2025, ПРАЙМ
"Нужна война". В Европе раскрыли причины затягивания конфликта на Украине
Европа осознанно способствует продолжению конфликта на Украине ради собственной выгоды, утверждает издание L'Antidiplomatico. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T21:21+0300
2025-10-25T21:21+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
европа
москва
сергей лавров
дональд трамп
нато
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Европа осознанно способствует продолжению конфликта на Украине ради собственной выгоды, утверждает издание L'Antidiplomatico."Если НАТО не воюет, у неё не остаётся оправданий, на что уходят деньги. Ей нужна война, чтобы оправдывать собственное существование", — говорится в статье.По данным издания, договорённость о мире могла быть достигнута через несколько месяцев после начала конфликта, однако НАТО воспрепятствовала этому, стремясь испытать новые вооружения и укрепить свои позиции.Авторы публикации подчеркивают, что именно такая политика подтолкнула Дональда Трампа дистанцироваться от участия в финансировании Украины.Кроме того, в материале отмечается, что европейские государства продолжают демонстрировать видимость миротворческих инициатив, хотя в действительности заинтересованы в затягивании противостояния.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако ответа на инициативу Москвы по созданию трёх рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов до сих пор не поступило.Также Владимир Зеленский отклонил приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251025/vsu-863934517.html
https://1prime.ru/20251025/orban-863934657.html
украина
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, европа, москва, сергей лавров, дональд трамп, нато, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, ЕВРОПА, МОСКВА, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Зеленский
21:21 25.10.2025
 
"Нужна война". В Европе раскрыли причины затягивания конфликта на Украине

L'Antidiplomatico: Запад не хочет мира, чтобы оправдать военные расходы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Европа осознанно способствует продолжению конфликта на Украине ради собственной выгоды, утверждает издание L'Antidiplomatico.
"Если НАТО не воюет, у неё не остаётся оправданий, на что уходят деньги. Ей нужна война, чтобы оправдывать собственное существование", — говорится в статье.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
"Постоянная ложь". Депутат Рады обвинила Сырского в сокрытии провалов ВСУ
21:16
По данным издания, договорённость о мире могла быть достигнута через несколько месяцев после начала конфликта, однако НАТО воспрепятствовала этому, стремясь испытать новые вооружения и укрепить свои позиции.
Авторы публикации подчеркивают, что именно такая политика подтолкнула Дональда Трампа дистанцироваться от участия в финансировании Украины.
Кроме того, в материале отмечается, что европейские государства продолжают демонстрировать видимость миротворческих инициатив, хотя в действительности заинтересованы в затягивании противостояния.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако ответа на инициативу Москвы по созданию трёх рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов до сих пор не поступило.
Также Владимир Зеленский отклонил приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
"Русские вот-вот придут". Орбан высмеял антироссийскую риторику ЕС
21:18
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАЕВРОПАМОСКВАСергей ЛавровДональд ТрампНАТОВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала