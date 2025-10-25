Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863922059.html
Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе
Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе - 25.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе
Владимир Зеленский призвал ЕC одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в сообщении на сайте его офиса.Глава киевского режима заявил, что | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T10:18+0300
2025-10-25T10:18+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
европа
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал ЕC одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в сообщении на сайте его офиса.Глава киевского режима заявил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом. При этом он указал, что надеется повлиять на такое положение дел.Кроме того Зеленский сказал, что у ЕС достаточно комплексов Patriot, которые сейчас не используются."И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", — добавил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://1prime.ru/20251025/starmer-863919098.html
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863713653.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, европа, ес, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, ЕС, НАТО
10:18 25.10.2025
 
Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе

Зеленский призвал ЕС одолжить системы Patriot до получения их от США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал ЕC одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в сообщении на сайте его офиса.

Глава киевского режима заявил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом. При этом он указал, что надеется повлиять на такое положение дел.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии
08:54
Кроме того Зеленский сказал, что у ЕС достаточно комплексов Patriot, которые сейчас не используются.

"И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", — добавил он.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
20 октября, 10:41
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала