Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе
Зеленский призвал ЕС одолжить системы Patriot до получения их от США
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал ЕC одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в сообщении на сайте его офиса.
Глава киевского режима заявил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом. При этом он указал, что надеется повлиять на такое положение дел.
Кроме того Зеленский сказал, что у ЕС достаточно комплексов Patriot, которые сейчас не используются.
"И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", — добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
