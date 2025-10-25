https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863922059.html

Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе

2025-10-25T10:18+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

европа

ес

нато

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал ЕC одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в сообщении на сайте его офиса.Глава киевского режима заявил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом. При этом он указал, что надеется повлиять на такое положение дел.Кроме того Зеленский сказал, что у ЕС достаточно комплексов Patriot, которые сейчас не используются."И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", — добавил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

украина

европа

украина, владимир зеленский, европа, ес, нато