"Обрушится ад". На Западе выступили с заявлением о Зеленском - 25.10.2025
Спецоперация на Украине
"Обрушится ад". На Западе выступили с заявлением о Зеленском
"Обрушится ад". На Западе выступили с заявлением о Зеленском
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Сделка между Украиной и шведской компанией Saab по совместному производству средств ПВО — по сути попытка Владимира Зеленского создать иллюзию продуктивной работы для западных союзников, полагает издание The National Interest."Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием "конфликт на Украине", Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад", — отмечает издание.В материале также перечислены конкретные слабые места этой договорённости:∙ Saab не представила ясного графика работ и даже не уточнила, какие именно образцы вооружений планируется производить на Украине;∙ Неясно, кто станет рабочей силой на предполагаемых предприятиях с учётом значительного оттока населения и массовой мобилизации;∙ Совместные производства, расположенные на территории Украины, будут постоянно подвержены риску уничтожения.Авторы указывают и на общую тенденцию: по состоянию на сегодня ни одно из ранее заявленных соглашений о совместном производстве вооружений на Украине не переросло в конкретные действия.Москва неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Киеву мешают мирному урегулированию, прямо вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины Россия будет считать законной целью. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативные последствия.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
23:32 25.10.2025
 
"Обрушится ад". На Западе выступили с заявлением о Зеленском

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Сделка между Украиной и шведской компанией Saab по совместному производству средств ПВО — по сути попытка Владимира Зеленского создать иллюзию продуктивной работы для западных союзников, полагает издание The National Interest.
"Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием "конфликт на Украине", Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад", — отмечает издание.
В материале также перечислены конкретные слабые места этой договорённости:
∙ Saab не представила ясного графика работ и даже не уточнила, какие именно образцы вооружений планируется производить на Украине;
∙ Неясно, кто станет рабочей силой на предполагаемых предприятиях с учётом значительного оттока населения и массовой мобилизации;
∙ Совместные производства, расположенные на территории Украины, будут постоянно подвержены риску уничтожения.
Авторы указывают и на общую тенденцию: по состоянию на сегодня ни одно из ранее заявленных соглашений о совместном производстве вооружений на Украине не переросло в конкретные действия.
Москва неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Киеву мешают мирному урегулированию, прямо вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины Россия будет считать законной целью. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативные последствия.
Спецоперация на Украине
 
 
