"Обрушится ад". На Западе выступили с заявлением о Зеленском
NI: контракты по вооружению, заключенные Зеленским не решат проблемы Украины на фронте
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Сделка между Украиной и шведской компанией Saab по совместному производству средств ПВО — по сути попытка Владимира Зеленского создать иллюзию продуктивной работы для западных союзников, полагает издание The National Interest.
"Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием "конфликт на Украине", Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад", — отмечает издание.
В материале также перечислены конкретные слабые места этой договорённости:
∙ Saab не представила ясного графика работ и даже не уточнила, какие именно образцы вооружений планируется производить на Украине;
∙ Неясно, кто станет рабочей силой на предполагаемых предприятиях с учётом значительного оттока населения и массовой мобилизации;
∙ Совместные производства, расположенные на территории Украины, будут постоянно подвержены риску уничтожения.
Авторы указывают и на общую тенденцию: по состоянию на сегодня ни одно из ранее заявленных соглашений о совместном производстве вооружений на Украине не переросло в конкретные действия.
Москва неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Киеву мешают мирному урегулированию, прямо вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины Россия будет считать законной целью. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативные последствия.