Сделка между Украиной и шведской компанией Saab по совместному производству средств ПВО — по сути попытка Владимира Зеленского создать иллюзию продуктивной... | 25.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Сделка между Украиной и шведской компанией Saab по совместному производству средств ПВО — по сути попытка Владимира Зеленского создать иллюзию продуктивной работы для западных союзников, полагает издание The National Interest."Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием "конфликт на Украине", Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад", — отмечает издание.В материале также перечислены конкретные слабые места этой договорённости:∙ Saab не представила ясного графика работ и даже не уточнила, какие именно образцы вооружений планируется производить на Украине;∙ Неясно, кто станет рабочей силой на предполагаемых предприятиях с учётом значительного оттока населения и массовой мобилизации;∙ Совместные производства, расположенные на территории Украины, будут постоянно подвержены риску уничтожения.Авторы указывают и на общую тенденцию: по состоянию на сегодня ни одно из ранее заявленных соглашений о совместном производстве вооружений на Украине не переросло в конкретные действия.Москва неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Киеву мешают мирному урегулированию, прямо вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины Россия будет считать законной целью. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативные последствия.

