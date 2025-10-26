Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван крупнейший торговый партнер России из числа недружественных - 26.10.2025
Назван крупнейший торговый партнер России из числа недружественных
Несмотря на санкции, Евросоюз по-прежнему остается в тройке ведущих торговых партнеров России, сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Немецкого экономического института.
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, Евросоюз по-прежнему остается в тройке ведущих торговых партнеров России, сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Немецкого экономического института."Общий объем торговли России с ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро, что сделало ЕС третьим по величине торговым партнером России в 2024 году", — говорится в статье.Также в материале утверждается, что, невзирая на западные санкции, общий экспорт из России в 20 основных государств-партнеров увеличился в 2024 году на 18 процентов, достигнув 330 миллиардов долларов с учетом инфляции.Китай и Индия называются в публикации крупнейшими торговыми партнерами России.
06:52 26.10.2025 (обновлено: 07:52 26.10.2025)
 
Назван крупнейший торговый партнер России из числа недружественных

Bild: ЕС стал третьим по величине торговым партнером России, невзирая на санкции

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, Евросоюз по-прежнему остается в тройке ведущих торговых партнеров России, сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Немецкого экономического института.
"Общий объем торговли России с ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро, что сделало ЕС третьим по величине торговым партнером России в 2024 году", — говорится в статье.
Также в материале утверждается, что, невзирая на западные санкции, общий экспорт из России в 20 основных государств-партнеров увеличился в 2024 году на 18 процентов, достигнув 330 миллиардов долларов с учетом инфляции.
Китай и Индия называются в публикации крупнейшими торговыми партнерами России.
Россия ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявила Захарова
24 октября, 17:49
Россия ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявила Захарова
24 октября, 17:49
 
