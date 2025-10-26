https://1prime.ru/20251026/es-863937793.html

Назван крупнейший торговый партнер России из числа недружественных

Назван крупнейший торговый партнер России из числа недружественных - 26.10.2025, ПРАЙМ

Назван крупнейший торговый партнер России из числа недружественных

Несмотря на санкции, Евросоюз по-прежнему остается в тройке ведущих торговых партнеров России, сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Немецкого... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T06:52+0300

2025-10-26T06:52+0300

2025-10-26T07:52+0300

экономика

ес

мировая экономика

россия

китай

индия

bild

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, Евросоюз по-прежнему остается в тройке ведущих торговых партнеров России, сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Немецкого экономического института."Общий объем торговли России с ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро, что сделало ЕС третьим по величине торговым партнером России в 2024 году", — говорится в статье.Также в материале утверждается, что, невзирая на западные санкции, общий экспорт из России в 20 основных государств-партнеров увеличился в 2024 году на 18 процентов, достигнув 330 миллиардов долларов с учетом инфляции.Китай и Индия называются в публикации крупнейшими торговыми партнерами России.

https://1prime.ru/20251024/zakharova-863904039.html

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, мировая экономика, россия, китай, индия, bild, торговля