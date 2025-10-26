Туск рассказал, почему европейские политики хотят отношений с Россией
Туск: европейские политики хотят общаться с Россией для восстановления "Северного потока"
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе
Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Европейские политики, желающие в настоящее время обсуждать будущее восстановление отношений с Москвой, просто хотят восстановить трубопровод "Северный поток-2" с целью ведения бизнеса с Россией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
“Когда я слышу, как некоторые политики в Европе говорят: "Мы должны начать уже сегодня думать о том, как однажды мы восстановим наши отношения с Россией", - я слишком стар и не наивен: я знаю, что это означает, что кто-то в Европе хочет восстановить "Северный поток-2", чтобы иметь хороший бизнес с нефтью и газом из России и так далее... Для меня это всегда как сигнал тревоги”, - заявил Туск в интервью британской газете Times.
Издание также пишет, что премьер Польши в этой связи явно разочарован из-за "смеси цинизма и выученной беспомощности" своих коллег.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".