Генпрокуратура требует изъять имущество экс-мэра Сочи

СОЧИ, 26 окт - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России обратилась в Хостинский районный суд Сочи с требованием об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также иных физических и юридических лиц, иск был подан 16 октября и принят судьей к производству, следует из информации картотеки Хостинского райсуда Сочи. Ранее газета "Коммерсант" писала, что суд арестовал 77 объектов недвижимости и счета экс-мэра Сочи Копайгородского и его семьи, которое оценивается в 1,6 миллиарда рублей, по иску Генеральной прокуратуры России. Согласно картотеке суда, в качестве ответчиков заявлены экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский, его супруга Янина Копайгородская и ещё десять физических лиц, а также автономная некоммерческая организация "Мир детства", ООО "Алекс", ООО "Бизнес Комфорт-Юг", ООО "ТМ "Отражение", ООО "Хугге". Из картотеки также следует, что суд направил исполнительные листы в отделы и отделения судебных приставов в Москву, Краснодар, Новороссийск, Всеволожск (Ленинградская область), Сочи и Донецк. "Коммерсант" ранее писал, что среди объектов имущества также значатся автомобили, складские помещения и земельные участки в Ленинградской области и Краснодарском крае. По информации газеты, в иске Генеральная прокуратура указывает на то, что активы фактически принадлежат экс-мэру Сочи, а имущество приобретено за средства, источник которых не подтвержден. Защита в свою очередь настаивает на законности происхождения активов, пишет "Коммерсант". Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Экс-мэру также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.

