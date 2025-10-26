https://1prime.ru/20251026/kirgiziya-863949174.html

Наблюдателей от России аккредитовали на выборы в Киргизии

2025-10-26T17:38+0300

БИШКЕК, 26 окт – ПРАЙМ. Наблюдатели от России и Белоруссии, а также от структур СНГ будут проводить мониторинг предстоящих 30 ноября парламентских выборов в Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского ЦИК. "Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики … на своем заседании приняла постановление об аккредитации 29 международных наблюдателей за досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша (парламента, - ред.). В числе аккредитованных представители Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ) - восемь человек; представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ - 17 человек; представители посольства Республики Беларусь в Кыргызской Республике - два человека; представители посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике - два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что для осуществления мониторинга досрочных выборов депутатов парламента Центризбиркомом Киргизии были направлены приглашения в избирательные комиссии 47 стран мира, а также в международные организации - ОТГ, ШОС, СНГ, ОИС, A-WEB и БДИПЧ ОБСЕ. Кроме того, приглашения направлены в представительства международных организаций, действующих в Бишкеке и межпарламентские объединения - Европейский парламент, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ТЮРКПА и Парламентскую ассамблею ОДКБ. Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. В июне президент Киргизии подписал закон об изменении системы выборов в парламент. По новым правилам, в стране образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в депутаты по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.

