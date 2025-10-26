https://1prime.ru/20251026/konets-863955168.html

В Европе раскрыли исход конфликта на Украине

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной может завершиться лишь двумя путями — полной победой одной из сторон или переговорами, при этом победа Киева невозможна, заявил бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро в интервью Le Journal du Dimanche."Есть только два способа закончить войну: полная и сокрушительная победа одной из сторон либо переговоры. Но победа в этом случае может быть только российской", — отметил дипломат.Аро подчеркнул, что европейцы "не собираются жертвовать собой ради Украины".В октябре Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, американский лидер дал понять, что Украина может столкнуться с катастрофой, если не согласится на сделку с Москвой. По данным портала Axios, переговоры прошли в напряжённой атмосфере, а президент США проявил жесткость. Источники издания заявили, что встреча "прошла плохо". После переговоров Зеленский был вынужден проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.

