В Европе раскрыли исход конфликта на Украине - 26.10.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В Европе раскрыли исход конфликта на Украине
2025-10-26T23:11+0300
2025-10-26T23:11+0300
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной может завершиться лишь двумя путями — полной победой одной из сторон или переговорами, при этом победа Киева невозможна, заявил бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро в интервью Le Journal du Dimanche."Есть только два способа закончить войну: полная и сокрушительная победа одной из сторон либо переговоры. Но победа в этом случае может быть только российской", — отметил дипломат.Аро подчеркнул, что европейцы "не собираются жертвовать собой ради Украины".В октябре Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, американский лидер дал понять, что Украина может столкнуться с катастрофой, если не согласится на сделку с Москвой. По данным портала Axios, переговоры прошли в напряжённой атмосфере, а президент США проявил жесткость. Источники издания заявили, что встреча "прошла плохо". После переговоров Зеленский был вынужден проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.
23:11 26.10.2025
 
В Европе раскрыли исход конфликта на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной может завершиться лишь двумя путями — полной победой одной из сторон или переговорами, при этом победа Киева невозможна, заявил бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро в интервью Le Journal du Dimanche.
"Есть только два способа закончить войну: полная и сокрушительная победа одной из сторон либо переговоры. Но победа в этом случае может быть только российской", — отметил дипломат.
Аро подчеркнул, что европейцы "не собираются жертвовать собой ради Украины".
В октябре Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, американский лидер дал понять, что Украина может столкнуться с катастрофой, если не согласится на сделку с Москвой. По данным портала Axios, переговоры прошли в напряжённой атмосфере, а президент США проявил жесткость. Источники издания заявили, что встреча "прошла плохо". После переговоров Зеленский был вынужден проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.
