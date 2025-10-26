https://1prime.ru/20251026/kontrol-863955030.html

"Демонстрация уверенности". СМИ раскрыли сигнал Путина для Запада

спецоперация на украине

в мире

донбасс

запад

владимир путин

валерий герасимов

вс рф

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин во время совещания с командующими группировками, участвующими в СВО, послал Западу ясный сигнал относительно положения дел в Донбассе, сообщает испанское агентство EFE."Он послал сигнал <…> о том, что он обладает преимуществом на Донбассе", — говорится в материале.Агентство также отметило, что российский лидер предстал в военной форме, назвав этот образ "весьма символичным" и направленным на "демонстрацию уверенности и контроля над ситуацией".EFE напомнило, что во время встречи Путин отметил успехи ВС России на Покровском и Купянском направлениях и объявил о завершении испытаний новейшей ракеты "Буревестник".Президент в воскресенье посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими. Они подробно доложили Верховному главнокомандующему о текущей ситуации на линии соприкосновения.

2025

