"Демонстрация уверенности". СМИ раскрыли сигнал Путина для Запада - 26.10.2025
Спецоперация на Украине
"Демонстрация уверенности". СМИ раскрыли сигнал Путина для Запада
"Демонстрация уверенности". СМИ раскрыли сигнал Путина для Запада
2025-10-26T23:09+0300
2025-10-26T23:09+0300
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин во время совещания с командующими группировками, участвующими в СВО, послал Западу ясный сигнал относительно положения дел в Донбассе, сообщает испанское агентство EFE."Он послал сигнал &lt;…&gt; о том, что он обладает преимуществом на Донбассе", — говорится в материале.Агентство также отметило, что российский лидер предстал в военной форме, назвав этот образ "весьма символичным" и направленным на "демонстрацию уверенности и контроля над ситуацией".EFE напомнило, что во время встречи Путин отметил успехи ВС России на Покровском и Купянском направлениях и объявил о завершении испытаний новейшей ракеты "Буревестник".Президент в воскресенье посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими. Они подробно доложили Верховному главнокомандующему о текущей ситуации на линии соприкосновения.
донбасс
запад
23:09 26.10.2025
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин во время совещания с командующими группировками, участвующими в СВО, послал Западу ясный сигнал относительно положения дел в Донбассе, сообщает испанское агентство EFE.
"Он послал сигнал <…> о том, что он обладает преимуществом на Донбассе", — говорится в материале.
Агентство также отметило, что российский лидер предстал в военной форме, назвав этот образ "весьма символичным" и направленным на "демонстрацию уверенности и контроля над ситуацией".
EFE напомнило, что во время встречи Путин отметил успехи ВС России на Покровском и Купянском направлениях и объявил о завершении испытаний новейшей ракеты "Буревестник".
Президент в воскресенье посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими. Они подробно доложили Верховному главнокомандующему о текущей ситуации на линии соприкосновения.
