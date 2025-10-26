В России снизилась распространенность курения
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Распространенность курения среди россиян по состоянию на сентябрь сократилась с начала текущего года почти в 70 регионах страны, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые изучило РИА Новости.
Так, в целом по России доля курящих среди населения старше 15 лет в сентябре составила 18,2% против 18,51% в январе текущего года. За этот период распространенность курения уменьшилась сразу в 66 субъектах, сильнее всего - в Северной Осетии (на 6,7 процентного пункта), Дагестане (на 3,9 процентного пункта) и Ростовской области (на 2,5 процентного пункта).
Более чем на один процентный пункт снизилась доля курильщиков в 14 регионах РФ, включая Новосибирскую, Тюменскую, Ярославскую и Мурманскую области, а также Республику Алтай и Калмыкию. Кроме того, снижение зафиксировали Санкт-Петербург (-1 процентный пункт), Калининградская (-0,8 процентного пункта) и Свердловская (-0,6 процентного пункта) области, Краснодарский край (-0,5 процентного пункта) и Подмосковье (-0,2 процентного пункта).
В то же время жители 18 российских субъектов, наоборот, стали курить больше. Наиболее значительный прирост - на Чукотке, где показатель в сентябре увеличился до 24% с 18,5% в начале года. В Кабардино-Балкарии доля курящих выросла на 4,9 процентного пункта, а в Карачаево-Черкессии - на 3,5 процентного пункта.
Увеличение доли курящих зафиксировано также в Нижегородской (+2,4 процентного пункта) и Курской (+1,9 процентного пункта) областях, Якутии и Красноярском крае (+1 процентный пункт в каждом регионе). В Чечне показатель на протяжении текущего года остается стабильным - 0,2% населения старше 15 лет.
По итогам сентября в России насчитывалось всего четыре региона, где доля курящего населения превышает четверть от населения. Это Еврейская автономная область (32,4%), Амурская область (28,2%), Бурятия (27,2%) и Республика Алтай (25,2%). В начале года в этот список входила еще Смоленская область, но осенью показатель там опустился чуть ниже четверти.
Меньше всего в России курят в Чечне (0,2% населения), Ингушетии (6,1%) и Дагестане (8,2%).