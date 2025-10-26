Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал, в зависимости от чего Европа меняет риторику по Украине - 26.10.2025
Спецоперация на Украине
Лавров рассказал, в зависимости от чего Европа меняет риторику по Украине
Европа меняет свою риторику по украинскому конфликту в зависимости от того, что происходит на линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 26.10.2025
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Европа меняет свою риторику по украинскому конфликту в зависимости от того, что происходит на линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас европейцы пытаются доминировать в повестке своей риторикой о прекращении огня. Они меняют свою позицию в зависимости от того, что происходит на линии фронта", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Ультраханг". Москва уверена в необходимости спасти людей от нацистского режима, тех людей, которые всегда были частью русской культуры, подчеркнул министр. "Они говорили на русском языке. Они обучали своих детей на русском языке. Они смотрели российские фильмы. Они получали новости из российских средств массовой информации. Культура, театры – да что угодно. И когда все это было запрещено законодательно, с тех самых пор мы считаем, что это одна из главных первопричин", - добавил он. Первая и основная причина спецоперации – это НАТО, потому что задумывалось втянуть Украину в альянс и построить военные базы в Крыму на Азовском море, напомнил Лавров. "Но еще одной первопричиной является уничтожение всего русского – истории, языка, СМИ, культуры, образования, снос и уничтожение памятников представителям русского народа, которые являются основателями нынешних восточных и южных областей Украины, снос памятников тем, кто спас Украину и Европу от Гитлера и фашистских полчищ", - заключил министр.
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Сергей Лавров
