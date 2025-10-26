https://1prime.ru/20251026/merts-863953578.html

Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины

Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины - 26.10.2025, ПРАЙМ

Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T21:11+0300

2025-10-26T21:11+0300

2025-10-26T21:11+0300

спецоперация на украине

россия

украина

стамбул

германия

фридрих мерц

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

АНКАРА, 26 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. В пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Себастиан Хилле сообщил, что Мерц проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 октября. "Будут рассмотрены весь спектр двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, включая Сирию и Газу. В контексте урегулирования конфликта на Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - отметил собеседник агентства. Ожидается, что переговоры Мерца с Эрдоганом пройдут при участии турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

https://1prime.ru/20251026/lavrov-863953063.html

украина

стамбул

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, стамбул, германия, фридрих мерц, реджеп тайип эрдоган