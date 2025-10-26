Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины - 26.10.2025
Спецоперация на Украине
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины
2025-10-26T21:11+0300
2025-10-26T21:11+0300
спецоперация на украине
россия
украина
стамбул
германия
фридрих мерц
реджеп тайип эрдоган
АНКАРА, 26 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. В пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Себастиан Хилле сообщил, что Мерц проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 октября. "Будут рассмотрены весь спектр двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, включая Сирию и Газу. В контексте урегулирования конфликта на Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - отметил собеседник агентства. Ожидается, что переговоры Мерца с Эрдоганом пройдут при участии турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
21:11 26.10.2025
 
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
АНКАРА, 26 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
В пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Себастиан Хилле сообщил, что Мерц проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 октября.
"Будут рассмотрены весь спектр двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, включая Сирию и Газу. В контексте урегулирования конфликта на Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - отметил собеседник агентства.
Ожидается, что переговоры Мерца с Эрдоганом пройдут при участии турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСтамбулГЕРМАНИЯФридрих МерцРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
