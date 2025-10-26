https://1prime.ru/20251026/porty--863939621.html

Сальдо пообещал восстановить порты в Херсонской области после окончания СВО

Сальдо пообещал восстановить порты в Херсонской области после окончания СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Порты в Херсонской области будут восстановлены и запущены в работу после завершения СВО, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума. "Порты ждут своего восстановления, ждут гудков больших кораблей, и, естественно, они будут востребованы, будут запущены в работу", - сказал он. "В отношении восстановления судоходства и, естественно, восстановления работы портов Херсонской области, которые расположены в Скадовске, в Геническе, в Хорлах скажу так. В связи с агрессивными действиями на море вооруженных сил Украины и попытками потопления судов, судоходство запрещено - и в Черном море закрыто, и в Азовском море закрыто. То есть даже для маломерных судов. И планировать восстановление портов мы сейчас не будем. Мы всем этим займемся только после окончания СВО и достижения нами победы", - добавил глава региона. Он сообщил, что международные торговые линии тоже будут восстановлены после завершения СВО. "Да, они будут восстановлены после достижения победы, когда судоходство будет безопасным. Сейчас этим направлением интересуются многие зарубежные компании, и, конечно, наши компании, которые занимаются перевозками по воде... Но пока, учитывая реалии, которые есть и на фронте, и в море, мы не имеем права рисковать нашими людьми", - сказал Сальдо. Он также отметил, что есть потенциальный интерес и к паромным международным линиям. "Сейчас тоже их эксплуатация невозможна. Она будет возможна после того, как мы достигнем победы и будет установлен мир. Но интерес к этим перевозкам очень высок, потому что они очень рентабельные и выгодные", - сообщил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

