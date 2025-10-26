Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо пообещал восстановить порты в Херсонской области после окончания СВО - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251026/porty--863939621.html
Сальдо пообещал восстановить порты в Херсонской области после окончания СВО
Сальдо пообещал восстановить порты в Херсонской области после окончания СВО - 26.10.2025, ПРАЙМ
Сальдо пообещал восстановить порты в Херсонской области после окончания СВО
Порты в Херсонской области будут восстановлены и запущены в работу после завершения СВО, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо на полях... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T08:55+0300
2025-10-26T08:55+0300
спецоперация на украине
херсонская область
черное море
владимир сальдо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863917703_0:59:955:596_1920x0_80_0_0_7dbd6daabe929d35b2969b46c0aacb3e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Порты в Херсонской области будут восстановлены и запущены в работу после завершения СВО, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума. "Порты ждут своего восстановления, ждут гудков больших кораблей, и, естественно, они будут востребованы, будут запущены в работу", - сказал он. "В отношении восстановления судоходства и, естественно, восстановления работы портов Херсонской области, которые расположены в Скадовске, в Геническе, в Хорлах скажу так. В связи с агрессивными действиями на море вооруженных сил Украины и попытками потопления судов, судоходство запрещено - и в Черном море закрыто, и в Азовском море закрыто. То есть даже для маломерных судов. И планировать восстановление портов мы сейчас не будем. Мы всем этим займемся только после окончания СВО и достижения нами победы", - добавил глава региона. Он сообщил, что международные торговые линии тоже будут восстановлены после завершения СВО. "Да, они будут восстановлены после достижения победы, когда судоходство будет безопасным. Сейчас этим направлением интересуются многие зарубежные компании, и, конечно, наши компании, которые занимаются перевозками по воде... Но пока, учитывая реалии, которые есть и на фронте, и в море, мы не имеем права рисковать нашими людьми", - сказал Сальдо. Он также отметил, что есть потенциальный интерес и к паромным международным линиям. "Сейчас тоже их эксплуатация невозможна. Она будет возможна после того, как мы достигнем победы и будет установлен мир. Но интерес к этим перевозкам очень высок, потому что они очень рентабельные и выгодные", - сообщил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://1prime.ru/20251025/kherson-863921904.html
херсонская область
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863917703_41:0:914:655_1920x0_80_0_0_31cf499c63e4ffe4963f662e9aaca0bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
херсонская область, черное море, владимир сальдо
Спецоперация на Украине, Херсонская область, Черное море, Владимир Сальдо
08:55 26.10.2025
 
Сальдо пообещал восстановить порты в Херсонской области после окончания СВО

Сальдо: порты в Херсонской области будут восстановлены после завершения СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПорт в Херсоне
Порт в Херсоне - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Порт в Херсоне. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Порты в Херсонской области будут восстановлены и запущены в работу после завершения СВО, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума.
"Порты ждут своего восстановления, ждут гудков больших кораблей, и, естественно, они будут востребованы, будут запущены в работу", - сказал он.
"В отношении восстановления судоходства и, естественно, восстановления работы портов Херсонской области, которые расположены в Скадовске, в Геническе, в Хорлах скажу так. В связи с агрессивными действиями на море вооруженных сил Украины и попытками потопления судов, судоходство запрещено - и в Черном море закрыто, и в Азовском море закрыто. То есть даже для маломерных судов. И планировать восстановление портов мы сейчас не будем. Мы всем этим займемся только после окончания СВО и достижения нами победы", - добавил глава региона.
Он сообщил, что международные торговые линии тоже будут восстановлены после завершения СВО.
"Да, они будут восстановлены после достижения победы, когда судоходство будет безопасным. Сейчас этим направлением интересуются многие зарубежные компании, и, конечно, наши компании, которые занимаются перевозками по воде... Но пока, учитывая реалии, которые есть и на фронте, и в море, мы не имеем права рисковать нашими людьми", - сказал Сальдо.
Он также отметил, что есть потенциальный интерес и к паромным международным линиям.
"Сейчас тоже их эксплуатация невозможна. Она будет возможна после того, как мы достигнем победы и будет установлен мир. Но интерес к этим перевозкам очень высок, потому что они очень рентабельные и выгодные", - сообщил губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне
Вчера, 10:17
 
Спецоперация на УкраинеХерсонская областьЧерное мореВладимир Сальдо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала