Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 26.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля. По его словам, "в частности, был отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям". "Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс военнослужащих ВСУ", - сказал Песков. "Военнослужащими верховному главнокомандующему была предоставлена полная информация о положении дел на фронте", - сообщил пресс-секретарь.
