https://1prime.ru/20251026/putin--863940105.html

Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск - 26.10.2025, ПРАЙМ

Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T09:29+0300

2025-10-26T09:29+0300

2025-10-26T10:16+0300

спецоперация на украине

общество

россия

рф

дмитрий песков

владимир путин

валерий герасимов

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83142/84/831428465_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8c8dfa7b76e326507e4e760bbcf6d40.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля. По его словам, "в частности, был отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям". "Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс военнослужащих ВСУ", - сказал Песков. "Военнослужащими верховному главнокомандующему была предоставлена полная информация о положении дел на фронте", - сообщил пресс-секретарь.

https://1prime.ru/20251025/spetsoperatsiya-863921490.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, всу