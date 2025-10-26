Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск - 26.10.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
2025-10-26T09:29+0300
2025-10-26T10:16+0300
спецоперация на украине
общество
россия
рф
дмитрий песков
владимир путин
валерий герасимов
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/84/831428465_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8c8dfa7b76e326507e4e760bbcf6d40.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля. По его словам, "в частности, был отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям". "Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс военнослужащих ВСУ", - сказал Песков. "Военнослужащими верховному главнокомандующему была предоставлена полная информация о положении дел на фронте", - сообщил пресс-секретарь.
общество , россия, рф, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ
09:29 26.10.2025 (обновлено: 10:16 26.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "в частности, был отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям". "Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс военнослужащих ВСУ", - сказал Песков.
"Военнослужащими верховному главнокомандующему была предоставлена полная информация о положении дел на фронте", - сообщил пресс-секретарь.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
Вчера, 10:15
 
