Во Владикавказе задержали рейс "Уральских авиалиний" - 26.10.2025, ПРАЙМ
Во Владикавказе задержали рейс "Уральских авиалиний"
Во Владикавказе задержали рейс "Уральских авиалиний"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт -ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральский авиалинии", выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, обратный рейс перенесен на более позднее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. "При выполнении рейса U6-1387 по маршруту Домодедово-Владикавказ во время снижения для посадки в аэропорту Владикавказа произошло столкновение с птицей. У воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на более позднее, он отправится в Домодедово в 15.00 часов"-рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками. Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30, таким образом вылет задерживается более чем на сутки. В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности. "Все пассажиры вчерашнего рейса улетят", - подчеркнули в пресс-службе.
14:16 26.10.2025
 
Во Владикавказе задержали рейс "Уральских авиалиний"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт -ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральский авиалинии", выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, обратный рейс перенесен на более позднее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"При выполнении рейса U6-1387 по маршруту Домодедово-Владикавказ во время снижения для посадки в аэропорту Владикавказа произошло столкновение с птицей. У воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на более позднее, он отправится в Домодедово в 15.00 часов"-рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что на время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками. Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30, таким образом вылет задерживается более чем на сутки.
В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности. "Все пассажиры вчерашнего рейса улетят", - подчеркнули в пресс-службе.
