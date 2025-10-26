https://1prime.ru/20251026/reys--863944667.html

Во Владикавказе задержали рейс "Уральских авиалиний"

Во Владикавказе задержали рейс "Уральских авиалиний" - 26.10.2025, ПРАЙМ

Во Владикавказе задержали рейс "Уральских авиалиний"

Самолет авиакомпании "Уральский авиалинии", выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, обратный рейс перенесен на более позднее... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T14:16+0300

2025-10-26T14:16+0300

2025-10-26T14:16+0300

происшествия

владикавказ

москва

россия

бизнес

аэропорт домодедово

уральские авиалинии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт -ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральский авиалинии", выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, обратный рейс перенесен на более позднее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. "При выполнении рейса U6-1387 по маршруту Домодедово-Владикавказ во время снижения для посадки в аэропорту Владикавказа произошло столкновение с птицей. У воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на более позднее, он отправится в Домодедово в 15.00 часов"-рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками. Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30, таким образом вылет задерживается более чем на сутки. В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности. "Все пассажиры вчерашнего рейса улетят", - подчеркнули в пресс-службе.

https://1prime.ru/20251002/samolet-863065402.html

владикавказ

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владикавказ, москва, россия, бизнес, аэропорт домодедово, уральские авиалинии