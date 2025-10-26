https://1prime.ru/20251026/reys-863945344.html
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа - 26.10.2025, ПРАЙМ
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T15:23+0300
2025-10-26T15:23+0300
2025-10-26T15:23+0300
происшествия
москва
россия
общество
бизнес
владикавказ
уральские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/img/76625/39/766253969_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_7a2e6de2c72034e76a51b36ca703d8c7.jpg
ПЯТИГОРСК, 26 окт – ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила, что самолет авиакомпании выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, у воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на 15.00 мск. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками. "В международном аэропорту Владикавказ задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские Авиалинии" Владикавказской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", – сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30 мск, таким образом вылет задерживается более чем на сутки. В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности.
https://1prime.ru/20251019/bagazh-863680827.html
москва
владикавказ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76625/39/766253969_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_3111580d7cc2a5ec548bbe29c32bed20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество , бизнес, владикавказ, уральские авиалинии
Происшествия, МОСКВА, РОССИЯ, Общество , Бизнес, Владикавказ, Уральские авиалинии
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Владикавказ – Домодедово
ПЯТИГОРСК, 26 окт – ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила, что самолет авиакомпании выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, у воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на 15.00 мск. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками.
"В международном аэропорту Владикавказ задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские Авиалинии" Владикавказской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", – сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30 мск, таким образом вылет задерживается более чем на сутки.
В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности.
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана