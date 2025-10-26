https://1prime.ru/20251026/reys-863945344.html

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа - 26.10.2025, ПРАЙМ

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T15:23+0300

2025-10-26T15:23+0300

2025-10-26T15:23+0300

происшествия

москва

россия

общество

бизнес

владикавказ

уральские авиалинии

https://cdnn.1prime.ru/img/76625/39/766253969_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_7a2e6de2c72034e76a51b36ca703d8c7.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 окт – ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила, что самолет авиакомпании выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, у воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на 15.00 мск. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками. "В международном аэропорту Владикавказ задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские Авиалинии" Владикавказской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", – сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30 мск, таким образом вылет задерживается более чем на сутки. В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности.

https://1prime.ru/20251019/bagazh-863680827.html

москва

владикавказ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, россия, общество , бизнес, владикавказ, уральские авиалинии