Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа - 26.10.2025
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T15:23+0300
2025-10-26T15:23+0300
происшествия
москва
россия
общество
бизнес
владикавказ
уральские авиалинии
ПЯТИГОРСК, 26 окт – ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила, что самолет авиакомпании выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, у воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на 15.00 мск. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками. "В международном аэропорту Владикавказ задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские Авиалинии" Владикавказской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", – сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30 мск, таким образом вылет задерживается более чем на сутки. В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности.
москва
владикавказ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
москва, россия, общество , бизнес, владикавказ, уральские авиалинии
Происшествия, МОСКВА, РОССИЯ, Общество , Бизнес, Владикавказ, Уральские авиалинии
15:23 26.10.2025
 
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Владикавказа

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Владикавказ – Домодедово

Прокуратура России
Прокуратура России - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Прокуратура России. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
ПЯТИГОРСК, 26 окт – ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила, что самолет авиакомпании выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, у воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на 15.00 мск. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками.
"В международном аэропорту Владикавказ задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские Авиалинии" Владикавказской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", – сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30 мск, таким образом вылет задерживается более чем на сутки.
В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности.
ПроисшествияМОСКВАРОССИЯОбществоБизнесВладикавказУральские авиалинии
 
 
