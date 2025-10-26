https://1prime.ru/20251026/soobschenie-863936583.html

Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновляется

бизнес

россия

алма-ата

москва

рязань

ржд

федеральная пассажирская компания

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой, приостановленное в 2017 году, возобновляется с воскресенья, сообщили РЖД. Перевозиться пассажиры по этому маршруту будут в беспересадочных вагонах. Они будут курсировать через день. Начнутся перевозки из Алма-Аты в Москву с 26 октября 2025 года, обратно - с 30 октября. Время в пути составит около 3,5 суток. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах. Представитель РЖД пояснял РИА Новости схему организации перевозки между Алма-Атой и Москвой. Так, из Алма-Аты к поезду Алматы - Саратов формирования Казахстанских железных дорог будут прицеплены два беспересадочных вагона, которые затем перецепляются к поезду "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Дербент - Москва. В обратном направлении применяется аналогичная схема.

