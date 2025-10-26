Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции США против Венесуэлы
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции США против Венесуэлы
Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции США против Венесуэлы - 26.10.2025, ПРАЙМ
Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции США против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп проведет конгрессменам брифинг о возможном расширении операции Соединенных Штатов против Венесуэлы и Колумбии до наземных ударов,... | 26.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проведет конгрессменам брифинг о возможном расширении операции Соединенных Штатов против Венесуэлы и Колумбии до наземных ударов, заявил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Американский канал NBC 27 сентября отметил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель, при этом Трамп пока еще ничего не одобрил. В субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что Соединенные Штаты готовят новую войну в Карибском бассейне, несмотря на обещания американского лидера не участвовать в вооруженных конфликтах."Трамп вчера сообщил мне, что по возвращении из Азии планирует проинформировать членов конгресса о будущих потенциальных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии, так что в конгрессе будет слушание о возможном расширении (ударов - ред.) с моря до суши", - сказал Грэм телеканалу CBS.В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.* Внесен в список террористов и экстремистов
венесуэла
сша
венесуэла, сша, дональд трамп
Политика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
21:51 26.10.2025 (обновлено: 22:06 26.10.2025)
 
Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции США против Венесуэлы

Грэм: Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции США против Венесуэлы

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проведет конгрессменам брифинг о возможном расширении операции Соединенных Штатов против Венесуэлы и Колумбии до наземных ударов, заявил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Американский канал NBC 27 сентября отметил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель, при этом Трамп пока еще ничего не одобрил. В субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что Соединенные Штаты готовят новую войну в Карибском бассейне, несмотря на обещания американского лидера не участвовать в вооруженных конфликтах.
"Трамп вчера сообщил мне, что по возвращении из Азии планирует проинформировать членов конгресса о будущих потенциальных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии, так что в конгрессе будет слушание о возможном расширении (ударов - ред.) с моря до суши", - сказал Грэм телеканалу CBS.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Трамп пригрозил Венесуэле наземными операциями
24 октября, 16:48
 
ПолитикаВЕНЕСУЭЛАСШАДональд Трамп
 
 
