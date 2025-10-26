https://1prime.ru/20251026/svo-863937365.html
"Пока не сдастся". На Западе сделали заявление о давлении на Россию
"Пока не сдастся". На Западе сделали заявление о давлении на Россию - 26.10.2025, ПРАЙМ
"Пока не сдастся". На Западе сделали заявление о давлении на Россию
США не в силах вынудить Россию на невыгодное для нее соглашение по урегулированию украинского конфликта, отметил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. | 26.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. США не в силах вынудить Россию на невыгодное для нее соглашение по урегулированию украинского конфликта, отметил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон."США не могут заставить Россию согласиться на прекращение огня или заморозить конфликт. Путин, Кремль, Совет национальной безопасности, Дума и российская улица едины, готовы вести войну до тех пор, пока Украина не сдастся", — написал аналитик.В субботу глава РФПИ и специальный представитель российского президента по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев сообщил американскому телеканалу CNN, что Москва стремится как можно быстрее завершить украинский конфликт, но только на условиях, учитывающих российские интересы.В интервью телеканалу Fox News Дмитриев акцентировал внимание на том, что урегулирование конфликта включает в себя несколько ключевых аспектов, таких как вопрос территорий, нейтральный статус Украины и гарантии безопасности.Президент России Владимир Путин, обсуждая перспективы урегулирования на Украине, неоднократно подчеркивал необходимость устранения коренных причин кризиса для предотвращения его повторения в будущем.
