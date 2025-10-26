В Коми сняли ограничения на продажу топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - ПРАЙМ. Продажа топлива на АЗС в Республике Крым с воскресенья будет производиться без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
Ранее в Крыму на фоне дефицита бензина вводились ограничения на продажу топлива: с октября можно было приобрести 20 литров, позднее - 30 литров топлива за одну покупку. Кроме того, бензин продавался лишь на ограниченном количестве АЗС.
"На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно — без ограничений и лимитов", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
На сайте министерства топлива и энергетики Крыма утром в воскресенье были добавлены разделы с актуальной информацией по топливу: реализация топлива на АЗС за наличный расчет производится на 270 АЗС, в списках указаны заправки во всех городах полуострова.
Ранее глава Крыма Сергея Аксёнов сообщил, что с 26 октября на территории Крыма будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо будет продаваться свободно, без ограничений и лимитов.
Аксенов также ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности, за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с дефицитом топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.