В Коми сняли ограничения на продажу топлива - 26.10.2025
В Коми сняли ограничения на продажу топлива
В Коми сняли ограничения на продажу топлива - 26.10.2025, ПРАЙМ
В Коми сняли ограничения на продажу топлива
Продажа топлива на АЗС в Республике Крым с воскресенья будет производиться без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках, сообщил глава правительства... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T09:10+0300
2025-10-26T09:10+0300
энергетика
крым
севастополь
коми
сергей аксенов
сергей цивилев
мировая экономика
крым
севастополь
коми
крым, севастополь, коми, сергей аксенов, сергей цивилев, мировая экономика
Энергетика, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, КОМИ, Сергей Аксенов, Сергей Цивилев, Мировая экономика
09:10 26.10.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - ПРАЙМ. Продажа топлива на АЗС в Республике Крым с воскресенья будет производиться без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
Ранее в Крыму на фоне дефицита бензина вводились ограничения на продажу топлива: с октября можно было приобрести 20 литров, позднее - 30 литров топлива за одну покупку. Кроме того, бензин продавался лишь на ограниченном количестве АЗС.

"На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно — без ограничений и лимитов", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

На сайте министерства топлива и энергетики Крыма утром в воскресенье были добавлены разделы с актуальной информацией по топливу: реализация топлива на АЗС за наличный расчет производится на 270 АЗС, в списках указаны заправки во всех городах полуострова.
Ранее глава Крыма Сергея Аксёнов сообщил, что с 26 октября на территории Крыма будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо будет продаваться свободно, без ограничений и лимитов.
Аксенов также ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности, за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с дефицитом топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
В Тамбовской области стабилизируется ситуация с топливом
24 октября, 12:35
 
