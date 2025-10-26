Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выразил уверенность, что США и Бразилия заключат хорошую сделку - 26.10.2025
Трамп выразил уверенность, что США и Бразилия заключат хорошую сделку
2025-10-26T11:31+0300
2025-10-26T11:31+0300
11:31 26.10.2025
 
© AFP / Molly RileyДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Molly Riley
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Малайзии заявил об уверенности, что США и Бразилия заключат весьма хорошую сделку.
"Я весьма уверен, что мы сможет заключить достаточно хорошую сделку", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Лула в ответ заявил, что оптимистично настроен на расширение отношений с США.
В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряжённости в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину
4 октября, 07:47
 
