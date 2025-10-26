https://1prime.ru/20251026/tramp-863942074.html
Трамп выразил уверенность, что США и Бразилия заключат хорошую сделку
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Малайзии заявил об уверенности, что США и Бразилия заключат весьма хорошую сделку. "Я весьма уверен, что мы сможет заключить достаточно хорошую сделку", - заявил Трамп на пресс-конференции. Лула в ответ заявил, что оптимистично настроен на расширение отношений с США. В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряжённости в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
