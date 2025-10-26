https://1prime.ru/20251026/ukraina-863937506.html

На Западе предупредили украинцев, что произойдет зимой

На Западе предупредили украинцев, что произойдет зимой

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Грядущей зимой на Украине из-за проблем с поставками энергии и повышения тарифов возможны закрытия заводов, а жители рискуют остаться без отопления, говорится в статье The New York Times."Растут опасения, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного тепла этой зимой, учитывая, что в стране отрицательные температуры могут держаться неделями", — сообщается в публикации. В статье также подчеркивается, что вероятное закрытие предприятий и усиление дефицита энергии могут привести к значительному увеличению числа эмигрантов из Украины, что еще больше обострит экономические проблемы страны.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что будущей зимой стране не удастся избежать перебоев в снабжении газом и электричеством.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно наносит удары по местам сосредоточения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, системе военного управления и связи.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз отмечал, что армия не атакует на Украине жилые дома и социальные объекты.

