На Западе предупредили украинцев, что произойдет зимой
Спецоперация на Украине
На Западе предупредили украинцев, что произойдет зимой
2025-10-26T05:59+0300
2025-10-26T06:00+0300
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Грядущей зимой на Украине из-за проблем с поставками энергии и повышения тарифов возможны закрытия заводов, а жители рискуют остаться без отопления, говорится в статье The New York Times."Растут опасения, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного тепла этой зимой, учитывая, что в стране отрицательные температуры могут держаться неделями", — сообщается в публикации. В статье также подчеркивается, что вероятное закрытие предприятий и усиление дефицита энергии могут привести к значительному увеличению числа эмигрантов из Украины, что еще больше обострит экономические проблемы страны.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что будущей зимой стране не удастся избежать перебоев в снабжении газом и электричеством.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно наносит удары по местам сосредоточения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, системе военного управления и связи.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз отмечал, что армия не атакует на Украине жилые дома и социальные объекты.
05:59 26.10.2025 (обновлено: 06:00 26.10.2025)
 
На Западе предупредили украинцев, что произойдет зимой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины".
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Грядущей зимой на Украине из-за проблем с поставками энергии и повышения тарифов возможны закрытия заводов, а жители рискуют остаться без отопления, говорится в статье The New York Times.
"Растут опасения, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного тепла этой зимой, учитывая, что в стране отрицательные температуры могут держаться неделями", — сообщается в публикации.
В статье также подчеркивается, что вероятное закрытие предприятий и усиление дефицита энергии могут привести к значительному увеличению числа эмигрантов из Украины, что еще больше обострит экономические проблемы страны.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что будущей зимой стране не удастся избежать перебоев в снабжении газом и электричеством.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно наносит удары по местам сосредоточения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, системе военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз отмечал, что армия не атакует на Украине жилые дома и социальные объекты.
В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
22 октября, 17:31
22 октября, 17:31
 
