Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине в воскресенье введут почасовые отключения света - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251026/ukraina-863938027.html
На Украине в воскресенье введут почасовые отключения света
На Украине в воскресенье введут почасовые отключения света - 26.10.2025, ПРАЙМ
На Украине в воскресенье введут почасовые отключения света
Почасовые отключения света для бытовых потребителей и лимит мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье в отдельных регионах Украины, сообщила... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T07:43+0300
2025-10-26T08:01+0300
энергетика
газ
украина
киев
укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863938027.jpg?1761454881
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Почасовые отключения света для бытовых потребителей и лимит мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье в отдельных регионах Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Двадцать шестого октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании уточнили, что графики почасовых отключений будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск) объемом от 0,5 до 1 очереди для бытовых потребителей. В этот же промежуток времени графики ограничений мощности применят для промышленных потребителей. Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, киев, укрэнерго
Энергетика, Газ, УКРАИНА, Киев, Укрэнерго
07:43 26.10.2025 (обновлено: 08:01 26.10.2025)
 
На Украине в воскресенье введут почасовые отключения света

В нескольких регионах Украины введут почасовые отключения света

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Почасовые отключения света для бытовых потребителей и лимит мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье в отдельных регионах Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Двадцать шестого октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что графики почасовых отключений будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск) объемом от 0,5 до 1 очереди для бытовых потребителей. В этот же промежуток времени графики ограничений мощности применят для промышленных потребителей.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
 
ЭнергетикаГазУКРАИНАКиевУкрэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала