На Украине в воскресенье введут почасовые отключения света

2025-10-26T07:43+0300

2025-10-26T07:43+0300

2025-10-26T08:01+0300

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Почасовые отключения света для бытовых потребителей и лимит мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье в отдельных регионах Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Двадцать шестого октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании уточнили, что графики почасовых отключений будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск) объемом от 0,5 до 1 очереди для бытовых потребителей. В этот же промежуток времени графики ограничений мощности применят для промышленных потребителей. Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

