На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
AT: Трамп остановкой поставок современного оружия может повлиять на Зеленского
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп может повлиять на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия, пишет American Thinker.
"Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны (между Россией и США - Прим.ред) может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса. Более того, Трампу не составит труда добиться этого исхода: для этого достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что даже отказа от передачи ракет Tomahawk хватит, чтобы навязать Зеленскому сценарий урегулирования и заставить его смириться с реальностью.
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
