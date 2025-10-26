Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине - 26.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп может повлиять на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия, пишет American Thinker. "Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны (между Россией и США - Прим.ред) может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса. Более того, Трампу не составит труда добиться этого исхода: для этого достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО", — говорится в публикации.В материале отмечается, что даже отказа от передачи ракет Tomahawk хватит, чтобы навязать Зеленскому сценарий урегулирования и заставить его смириться с реальностью.В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
12:37 26.10.2025
 
На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине

AT: Трамп остановкой поставок современного оружия может повлиять на Зеленского

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп может повлиять на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия, пишет American Thinker.

"Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны (между Россией и США - Прим.ред) может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса. Более того, Трампу не составит труда добиться этого исхода: для этого достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО", — говорится в публикации.
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
В конгрессе США сделали новое заявление о войне с Россией
Вчера, 16:15
В материале отмечается, что даже отказа от передачи ракет Tomahawk хватит, чтобы навязать Зеленскому сценарий урегулирования и заставить его смириться с реальностью.

В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине
Вчера, 10:47
 
Спецоперация на Украине
 
 
