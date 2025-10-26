На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине

https://1prime.ru/20251026/ukraina-863943267.html

Глава США Дональд Трамп может повлиять на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия, пишет American Thinker. "Трамп должен понимать, что... | 26.10.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп может повлиять на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия, пишет American Thinker. "Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны (между Россией и США - Прим.ред) может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса. Более того, Трампу не составит труда добиться этого исхода: для этого достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО", — говорится в публикации.В материале отмечается, что даже отказа от передачи ракет Tomahawk хватит, чтобы навязать Зеленскому сценарий урегулирования и заставить его смириться с реальностью.В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.

