Буданов* сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Спецоперация на Украине
Буданов* сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
2025-10-26T12:44+0300
2025-10-26T12:54+0300
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* назвал исход украинского конфликта философским вопросом. Его цитирует газета Il Foglio.Он прокомментировал готовность Киева пойти на территориальные уступки ради урегулирования ситуации."На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии", — сказал глава ГУР Украины.При этом Буданов* добавил, что, с одном стороны, считает потерю территорий плохим итогом, а с другой — это позволит сохранить жизни. Кроме того, он считает, что для окончания конфликта нужно, чтобы совпали многие факторы.В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, РОССИЯ
12:44 26.10.2025 (обновлено: 12:54 26.10.2025)
 
Буданов* сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* назвал исход украинского конфликта философским вопросом. Его цитирует газета Il Foglio.

Он прокомментировал готовность Киева пойти на территориальные уступки ради урегулирования ситуации.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
12:37
"На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии", — сказал глава ГУР Украины.

При этом Буданов* добавил, что, с одном стороны, считает потерю территорий плохим итогом, а с другой — это позволит сохранить жизни. Кроме того, он считает, что для окончания конфликта нужно, чтобы совпали многие факторы.

В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
В конгрессе США сделали новое заявление о войне с Россией
Вчера, 16:15
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевРОССИЯ
 
 
