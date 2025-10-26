Буданов* сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Буданов назвал исход украинского конфликта философским вопросом
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* назвал исход украинского конфликта философским вопросом. Его цитирует газета Il Foglio.
Он прокомментировал готовность Киева пойти на территориальные уступки ради урегулирования ситуации.
Он прокомментировал готовность Киева пойти на территориальные уступки ради урегулирования ситуации.
"На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии", — сказал глава ГУР Украины.
При этом Буданов* добавил, что, с одном стороны, считает потерю территорий плохим итогом, а с другой — это позволит сохранить жизни. Кроме того, он считает, что для окончания конфликта нужно, чтобы совпали многие факторы.
В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
При этом Буданов* добавил, что, с одном стороны, считает потерю территорий плохим итогом, а с другой — это позволит сохранить жизни. Кроме того, он считает, что для окончания конфликта нужно, чтобы совпали многие факторы.
В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.