Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251026/vsu-863955315.html
"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ
"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ - 26.10.2025, ПРАЙМ
"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ
На Украине зарегистрировано около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои части, однако даже эта цифра занижена, сообщает издание... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T23:13+0300
2025-10-26T23:13+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
москва
валерий герасимов
владимир путин
бундесвер
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На Украине зарегистрировано около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои части, однако даже эта цифра занижена, сообщает издание Berliner Zeitung."Истощение, коррупция и насильственная мобилизация доводят армию Украины до предела возможностей", — говорится в публикации.Авторы подчеркивают, что количество дезертиров сопоставимо с численностью всего Бундесвера, при этом многие командиры скрывают реальные масштабы проблемы, опасаясь признать её личным поражением.Журналисты отмечают, что многие украинские военные "чувствуют себя рабами" и бегут из армии в знак "немого протеста" против невыносимых условий и потерь.В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ больше не способны проводить наступления и лишь удерживают позиции, "затыкая дыры" наиболее боеспособными подразделениями.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское продвижение, но понесла тяжелые потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к Москве.
https://1prime.ru/20251026/konets-863955168.html
https://1prime.ru/20251026/kontrol-863955030.html
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, москва, валерий герасимов, владимир путин, бундесвер, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, МОСКВА, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Бундесвер, ВСУ, ВС РФ
23:13 26.10.2025
 
"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ

BZ: сотни тысяч украинских военных бегут из армии от усталости и безысходности

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На Украине зарегистрировано около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои части, однако даже эта цифра занижена, сообщает издание Berliner Zeitung.
"Истощение, коррупция и насильственная мобилизация доводят армию Украины до предела возможностей", — говорится в публикации.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
В Европе раскрыли исход конфликта на Украине
23:11
Авторы подчеркивают, что количество дезертиров сопоставимо с численностью всего Бундесвера, при этом многие командиры скрывают реальные масштабы проблемы, опасаясь признать её личным поражением.
Журналисты отмечают, что многие украинские военные "чувствуют себя рабами" и бегут из армии в знак "немого протеста" против невыносимых условий и потерь.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ больше не способны проводить наступления и лишь удерживают позиции, "затыкая дыры" наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское продвижение, но понесла тяжелые потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к Москве.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
"Демонстрация уверенности". СМИ раскрыли сигнал Путина для Запада
23:09
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАМОСКВАВалерий ГерасимовВладимир ПутинБундесверВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала