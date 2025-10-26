https://1prime.ru/20251026/vsu-863955315.html

"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ

"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ - 26.10.2025, ПРАЙМ

"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ

На Украине зарегистрировано около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои части, однако даже эта цифра занижена, сообщает издание... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T23:13+0300

2025-10-26T23:13+0300

2025-10-26T23:13+0300

спецоперация на украине

в мире

украина

москва

валерий герасимов

владимир путин

бундесвер

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На Украине зарегистрировано около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои части, однако даже эта цифра занижена, сообщает издание Berliner Zeitung."Истощение, коррупция и насильственная мобилизация доводят армию Украины до предела возможностей", — говорится в публикации.Авторы подчеркивают, что количество дезертиров сопоставимо с численностью всего Бундесвера, при этом многие командиры скрывают реальные масштабы проблемы, опасаясь признать её личным поражением.Журналисты отмечают, что многие украинские военные "чувствуют себя рабами" и бегут из армии в знак "немого протеста" против невыносимых условий и потерь.В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ больше не способны проводить наступления и лишь удерживают позиции, "затыкая дыры" наиболее боеспособными подразделениями.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское продвижение, но понесла тяжелые потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к Москве.

https://1prime.ru/20251026/konets-863955168.html

https://1prime.ru/20251026/kontrol-863955030.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, москва, валерий герасимов, владимир путин, бундесвер, всу, вс рф