"Доведены до отчаяния". Немецкие СМИ рассказали о кризисе в ВСУ
BZ: сотни тысяч украинских военных бегут из армии от усталости и безысходности
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На Украине зарегистрировано около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои части, однако даже эта цифра занижена, сообщает издание Berliner Zeitung.
"Истощение, коррупция и насильственная мобилизация доводят армию Украины до предела возможностей", — говорится в публикации.
Авторы подчеркивают, что количество дезертиров сопоставимо с численностью всего Бундесвера, при этом многие командиры скрывают реальные масштабы проблемы, опасаясь признать её личным поражением.
Журналисты отмечают, что многие украинские военные "чувствуют себя рабами" и бегут из армии в знак "немого протеста" против невыносимых условий и потерь.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ больше не способны проводить наступления и лишь удерживают позиции, "затыкая дыры" наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское продвижение, но понесла тяжелые потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к Москве.