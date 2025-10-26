Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Детям понадобятся загранпаспорта для покупки авиабилетов в Белоруссию - 26.10.2025
Детям понадобятся загранпаспорта для покупки авиабилетов в Белоруссию
Детям понадобятся загранпаспорта для покупки авиабилетов в Белоруссию - 26.10.2025, ПРАЙМ
Детям понадобятся загранпаспорта для покупки авиабилетов в Белоруссию
Россиянам до 14 лет для покупки авиабилетов на рейсы с 20 января 2026 года в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт, сообщила... | 26.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россиянам до 14 лет для покупки авиабилетов на рейсы с 20 января 2026 года в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт, сообщила Росавиация. О том, что российским детям младше 14 лет с 20 января 2026 года понадобится загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД РФ. Отмечалось, что данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими. "С 20 января 2026 года для выезда из России несовершеннолетним в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт. Свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина России при выезде за границу РФ. Для покупки авиабилетов в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию ребенку понадобится загранпаспорт (сейчас для перелетов в эти страны детям до 14 лет достаточно предъявить свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве)", - говорится в сообщении. Дети, которые выехали из России по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться домой по этому же документу. "Обращаем внимание, что с 20 января 2026 года российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении — в случаях, если документ потерян, испорчен или ребенку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом", - добавляется в сообщении.
16:51 26.10.2025
 
Детям понадобятся загранпаспорта для покупки авиабилетов в Белоруссию

С 2026 года детям понадобится загранпаспорт для покупки авиабилетов в Абхазию и Белоруссию

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россиянам до 14 лет для покупки авиабилетов на рейсы с 20 января 2026 года в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт, сообщила Росавиация.
О том, что российским детям младше 14 лет с 20 января 2026 года понадобится загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД РФ. Отмечалось, что данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.
"С 20 января 2026 года для выезда из России несовершеннолетним в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт. Свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина России при выезде за границу РФ. Для покупки авиабилетов в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию ребенку понадобится загранпаспорт (сейчас для перелетов в эти страны детям до 14 лет достаточно предъявить свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве)", - говорится в сообщении.
Дети, которые выехали из России по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться домой по этому же документу.
"Обращаем внимание, что с 20 января 2026 года российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении — в случаях, если документ потерян, испорчен или ребенку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом", - добавляется в сообщении.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Захарова порекомендовала родителям оформить детям загранпаспорта заранее
19 сентября, 01:33
 
