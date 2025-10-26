Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мало кто называет". Депутат Рады высказал мнение о причине конфликта с - 26.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Мало кто называет". Депутат Рады высказал мнение о причине конфликта с
Конфликт на Украине возник из-за Владимира Зеленского, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. | 26.10.2025
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
владимир путин
рада
конфликт на украине
причины
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Конфликт на Украине возник из-за Владимира Зеленского, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. "Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью", — отметил он.При этом депутат фактически призвал к устранению Зеленского. "Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание", — написал Дмитрук.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что конфликт на Украине стал прямым результатом политики западных стран, которые долгие годы пренебрегали российскими требованиями по безопасности, создавали враждебный плацдарм на Украине, закрывали глаза на нарушения прав русскоязычных граждан, а теперь затягивают боевые действия, поставляя киевскому режиму современное вооружение.
украина
украина, владимир зеленский, владимир путин, рада, конфликт на украине, причины
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Рада, Конфликт на Украине, причины
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Конфликт на Украине возник из-за Владимира Зеленского, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью", — отметил он.
При этом депутат фактически призвал к устранению Зеленского.
"Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание", — написал Дмитрук.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что конфликт на Украине стал прямым результатом политики западных стран, которые долгие годы пренебрегали российскими требованиями по безопасности, создавали враждебный плацдарм на Украине, закрывали глаза на нарушения прав русскоязычных граждан, а теперь затягивают боевые действия, поставляя киевскому режиму современное вооружение.
Владимир Зеленский
"Нужна война". В Европе раскрыли причины затягивания конфликта на Украине
Вчера, 21:21
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРадаКонфликт на Украинепричины
 
 
