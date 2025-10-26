https://1prime.ru/20251026/zelenskiy-863938300.html
Конфликт на Украине возник из-за Владимира Зеленского, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. | 26.10.2025
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Конфликт на Украине возник из-за Владимира Зеленского, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. "Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью", — отметил он.При этом депутат фактически призвал к устранению Зеленского. "Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание", — написал Дмитрук.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что конфликт на Украине стал прямым результатом политики западных стран, которые долгие годы пренебрегали российскими требованиями по безопасности, создавали враждебный плацдарм на Украине, закрывали глаза на нарушения прав русскоязычных граждан, а теперь затягивают боевые действия, поставляя киевскому режиму современное вооружение.
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ.
Конфликт на Украине возник из-за Владимира Зеленского, написал в социальной сети Х
депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью", — отметил он.
При этом депутат фактически призвал к устранению Зеленского.
"Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание", — написал Дмитрук.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что конфликт на Украине стал прямым результатом политики западных стран, которые долгие годы пренебрегали российскими требованиями по безопасности, создавали враждебный плацдарм на Украине, закрывали глаза на нарушения прав русскоязычных граждан, а теперь затягивают боевые действия, поставляя киевскому режиму современное вооружение.
