"Попивает шампанское". Журналист обрушился на Зеленского из-за краха ВСУ
2025-10-26T23:06+0300
спецоперация на украине
в мире
брюссель
лондон
харьковская область
валерий герасимов
владимир зеленский
владимир путин
вс рф
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского выглядит вызывающе и неуважительно на фоне критического положения украинской армии под Купянском, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украинская армия в Купянске оказалась в безвыходном положении. Зеленский в это время попивает шампанское в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне", — саркастично написал Боуз.Так журналист прокомментировал сообщения о значительных успехах российских войск на Купянском направлении.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что силы группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, установили контроль над переправой через реку Оскол и заблокировали украинскую группировку.Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, провел совещание с Герасимовым и командирами. Они подробно проинформировали Верховного главнокомандующего о положении на линии боевого соприкосновения.
