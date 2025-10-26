https://1prime.ru/20251026/zelenskiy-863954875.html

"Попивает шампанское". Журналист обрушился на Зеленского из-за краха ВСУ

Поведение Владимира Зеленского выглядит вызывающе и неуважительно на фоне критического положения украинской армии под Купянском, заявил ирландский журналист Чей | 26.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского выглядит вызывающе и неуважительно на фоне критического положения украинской армии под Купянском, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украинская армия в Купянске оказалась в безвыходном положении. Зеленский в это время попивает шампанское в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне", — саркастично написал Боуз.Так журналист прокомментировал сообщения о значительных успехах российских войск на Купянском направлении.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что силы группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, установили контроль над переправой через реку Оскол и заблокировали украинскую группировку.Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, провел совещание с Герасимовым и командирами. Они подробно проинформировали Верховного главнокомандующего о положении на линии боевого соприкосновения.

