Российский рынок акций обновил годовые минимумы

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника заметным снижением, обновив во время торгов годовые минимумы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,64% - до 2 476,79 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,19%, до 987,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,04%, до 1 021,28 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 0,03%, до 65,22 доллара за баррель. В понедельник индекс Мосбиржи впервые с 20 декабря 2024 года опустился ниже 2500 пунктов, практически достигнув отметки в 2450 пунктов, то есть российский рынок сейчас на минимумах этого года, рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". "Индекс Мосбиржи обновил минимумы с декабря 2024 года под 2500 п. Сложился комплекс "медвежьих" факторов - это и напряжение в геополитике с новыми санкциями ЕС и США, и пересмотр среднесрочных ожиданий по ключевой ставке, и укрепившийся рубль. К тому же сырьевые товары, в том числе нефть, сегодня торговались в минусе. Главным образом, участники торгов продолжают отыгрывать пятничное заседание Центробанка", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На внешних рынках настроения более оптимистичные, ФРС на этой неделе может понизить процентные ставки, а на саммите АТЭС в Южной Корее 30 октября предполагается встреча лидеров США и КНР, которая может привести к разрядке торговой напряженности, добавил он. "На рынок продолжают оказывать давление геополитическая ситуация, а также монетарная политика регулятора. Перенос встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, планировавшейся в Будапеште, также оказал негативное влияние на настроение игроков", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Среди ценных бумаг, входящих в расчет основного индекса Московской биржи, рост продемонстрировали акции "Башнефти" (+1,81%), Московского кредитного банка (+0,57%), МТС (+0,15%). Среди лидеров падения - акции застройщика ПИК (-4,67%), ранее столкнувшегося с распродажей на фоне отказа от выплаты дивидендов, рассказал Максим Федосов из УК "Первая". Также в лидерах снижения акции "Мечела" (привилегированные, -5,39%), "Татнефти" (-5,13%), "Лукойла" (-5,07%), "Ростелекома" (-5,07%), "Норникеля" (-5,04%). ПРОГНОЗЫ "Перепроданность в акциях все выше, а рубль уже в середине недели может вернуться к ослаблению по окончании налогового периода, на этом фоне допускаем попытки отскока. В целом, краткосрочный взгляд на рынок нейтральный. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 октября - 2450-2575 пунктов", - рассказал Шепелев. "Сейчас российский рынок перепродан, и инвесторы будут рассматривать набор позиций. Триггерами могут послужить любые инфоповоды. И, в первую очередь, на геополитической арене", - отметил Бахтин из "Гарда капитал".

