Российский рынок акций обновил годовые минимумы
Российский рынок акций заметно снизился по итогам торгов понедельника
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника заметным снижением, обновив во время торгов годовые минимумы, следует из данных Московской биржи.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 0,03%, до 65,22 доллара за баррель.
В понедельник индекс Мосбиржи впервые с 20 декабря 2024 года опустился ниже 2500 пунктов, практически достигнув отметки в 2450 пунктов, то есть российский рынок сейчас на минимумах этого года, рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".
"Индекс Мосбиржи обновил минимумы с декабря 2024 года под 2500 п. Сложился комплекс "медвежьих" факторов - это и напряжение в геополитике с новыми санкциями ЕС и США, и пересмотр среднесрочных ожиданий по ключевой ставке, и укрепившийся рубль. К тому же сырьевые товары, в том числе нефть, сегодня торговались в минусе. Главным образом, участники торгов продолжают отыгрывать пятничное заседание Центробанка", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
На внешних рынках настроения более оптимистичные, ФРС на этой неделе может понизить процентные ставки, а на саммите АТЭС в Южной Корее 30 октября предполагается встреча лидеров США и КНР, которая может привести к разрядке торговой напряженности, добавил он.
"На рынок продолжают оказывать давление геополитическая ситуация, а также монетарная политика регулятора. Перенос встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, планировавшейся в Будапеште, также оказал негативное влияние на настроение игроков", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Среди ценных бумаг, входящих в расчет основного индекса Московской биржи, рост продемонстрировали акции "Башнефти" (+1,81%), Московского кредитного банка (+0,57%), МТС (+0,15%).
Среди лидеров падения - акции застройщика ПИК (-4,67%), ранее столкнувшегося с распродажей на фоне отказа от выплаты дивидендов, рассказал Максим Федосов из УК "Первая".
Также в лидерах снижения акции "Мечела" (привилегированные, -5,39%), "Татнефти" (-5,13%), "Лукойла" (-5,07%), "Ростелекома" (-5,07%), "Норникеля" (-5,04%).
ПРОГНОЗЫ
"Перепроданность в акциях все выше, а рубль уже в середине недели может вернуться к ослаблению по окончании налогового периода, на этом фоне допускаем попытки отскока. В целом, краткосрочный взгляд на рынок нейтральный. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 октября - 2450-2575 пунктов", - рассказал Шепелев.
"Сейчас российский рынок перепродан, и инвесторы будут рассматривать набор позиций. Триггерами могут послужить любые инфоповоды. И, в первую очередь, на геополитической арене", - отметил Бахтин из "Гарда капитал".