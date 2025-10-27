https://1prime.ru/20251027/andresen-863958543.html

Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века" - 27.10.2025, ПРАЙМ

Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века", скончался в возрасте 70 лет, сообщает издание Dagens Nyheter.

2025-10-27T07:09+0300

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века", скончался в возрасте 70 лет, сообщает издание Dagens Nyheter."Умер актер Бьерн Андресен. <...> О смерти Андресена изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрем", — отмечается в публикации. При этом причина смерти не раскрывается. Бьерн Андресен родился в 1955 году. Впервые появился на экране в фильме Роя Андерссона "История любви", вышедшем в 1970 году. Всемирная слава пришла к Андресену в 1971 году, когда он исполнил роль мальчика по имени Тадзио в картине, снятой итальянского режиссера Лукино Висконти по мотивам новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции".В статье отмечается, что именно режиссер Висконти назвал юного Андресена "самым красивым мальчиком ХХ века".Позже документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире" рассказал о жизни и карьере Андресена.

