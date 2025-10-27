https://1prime.ru/20251027/andresen-863958543.html
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века"
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века" - 27.10.2025, ПРАЙМ
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века"
Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века", скончался в возрасте 70 лет, сообщает издание Dagens Nyheter. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T07:09+0300
2025-10-27T07:09+0300
2025-10-27T07:11+0300
общество
актер
кончина
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4ef81721089e23d71c5035c1740a9130.jpg
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века", скончался в возрасте 70 лет, сообщает издание Dagens Nyheter."Умер актер Бьерн Андресен. <...> О смерти Андресена изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрем", — отмечается в публикации. При этом причина смерти не раскрывается. Бьерн Андресен родился в 1955 году. Впервые появился на экране в фильме Роя Андерссона "История любви", вышедшем в 1970 году. Всемирная слава пришла к Андресену в 1971 году, когда он исполнил роль мальчика по имени Тадзио в картине, снятой итальянского режиссера Лукино Висконти по мотивам новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции".В статье отмечается, что именно режиссер Висконти назвал юного Андресена "самым красивым мальчиком ХХ века".Позже документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире" рассказал о жизни и карьере Андресена.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_5d713ee7e8ece91c0f442f88058326f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , актер, кончина
Общество , актер, кончина
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века"
DN: скончался актер Андресен, известный как самый красивый мальчик ХХ века
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ.
Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века", скончался в возрасте 70 лет, сообщает издание Dagens Nyheter
.
"Умер актер Бьерн Андресен. <...> О смерти Андресена изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрем", — отмечается в публикации.
При этом причина смерти не раскрывается.
Бьерн Андресен родился в 1955 году. Впервые появился на экране в фильме Роя Андерссона "История любви", вышедшем в 1970 году. Всемирная слава пришла к Андресену в 1971 году, когда он исполнил роль мальчика по имени Тадзио в картине, снятой итальянского режиссера Лукино Висконти по мотивам новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции".
В статье отмечается, что именно режиссер Висконти назвал юного Андресена "самым красивым мальчиком ХХ века".
Позже документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире" рассказал о жизни и карьере Андресена.