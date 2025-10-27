Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века" - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/andresen-863958543.html
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века"
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века" - 27.10.2025, ПРАЙМ
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века"
Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века", скончался в возрасте 70 лет, сообщает издание Dagens Nyheter. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T07:09+0300
2025-10-27T07:11+0300
общество
актер
кончина
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4ef81721089e23d71c5035c1740a9130.jpg
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века", скончался в возрасте 70 лет, сообщает издание Dagens Nyheter."Умер актер Бьерн Андресен. &lt;...&gt; О смерти Андресена изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрем", — отмечается в публикации. При этом причина смерти не раскрывается. Бьерн Андресен родился в 1955 году. Впервые появился на экране в фильме Роя Андерссона "История любви", вышедшем в 1970 году. Всемирная слава пришла к Андресену в 1971 году, когда он исполнил роль мальчика по имени Тадзио в картине, снятой итальянского режиссера Лукино Висконти по мотивам новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции".В статье отмечается, что именно режиссер Висконти назвал юного Андресена "самым красивым мальчиком ХХ века".Позже документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире" рассказал о жизни и карьере Андресена.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_5d713ee7e8ece91c0f442f88058326f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , актер, кончина
Общество , актер, кончина
07:09 27.10.2025 (обновлено: 07:11 27.10.2025)
 
Скончался актер, названный "самым красивым мальчиком ХХ века"

DN: скончался актер Андресен, известный как самый красивый мальчик ХХ века

© fotolia.com / byggarn.seФлаг Швеции
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
© fotolia.com / byggarn.se
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века", скончался в возрасте 70 лет, сообщает издание Dagens Nyheter.
"Умер актер Бьерн Андресен. <...> О смерти Андресена изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрем", — отмечается в публикации.
При этом причина смерти не раскрывается.
Бьерн Андресен родился в 1955 году. Впервые появился на экране в фильме Роя Андерссона "История любви", вышедшем в 1970 году. Всемирная слава пришла к Андресену в 1971 году, когда он исполнил роль мальчика по имени Тадзио в картине, снятой итальянского режиссера Лукино Висконти по мотивам новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции".
В статье отмечается, что именно режиссер Висконти назвал юного Андресена "самым красивым мальчиком ХХ века".
Позже документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире" рассказал о жизни и карьере Андресена.
 
Обществоактеркончина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала